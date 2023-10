Encontro no Rio, adeus, improviso e Natal entre os destaques da coluna

ADEUS

O jornalista Alexandre Torres, que há muitos anos, com a saúde debilitada, necessitava do suporte de uma home care, nos deixou no fim de semana aos 70 anos. O velório está marcado para esta segunda-feira (30), no Templo Ecumênico do Campo da Esperança, na Asa Sul, às 8h30. O sepultamento ocorrerá às 11h.

IMPROVISO

Falando em Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, entra ano e sai ano e o lugar não resolve o problema das cercas precárias em volta do local. Cercas que com o tempo viraram telas e arames improvisados. A placa de frente que dá nome ao cemitério está totalmente desgastada. Quando irão resolver?!

NATAL

Tudo pronto para o lançamento do Natal do Shopping Casapark, que na edição deste ano promete surpreender os brasilienses. O Natal Casapark 2023 contará com uma instalação do celebrado artista plástico Christus Nóbrega. O evento de apresentação será no próximo dia 9 de novembro, a partir das 18h, para convidados.

FESTA

A estudante Stella Corrêa receberá os amigos ao lado dos pais, Gustavo Dias Corrêa e Lara Filgueiras Rodrigues Corrêa, na comemoração de seus 16 anos no próximo sábado, dia 4. Entre as atrações, estará o DJ mineiro Leo Bacha, que animará a noite no Dúnia City Hall, no Lago Sul. Evento que contará com uma surpresa.

RETORNO

O amigo apresentador Amaury Jr. está de casa nova. Ele estreou na TV Cultura o Programa Amaury Jr., que será exibido às sextas-feiras, às 23h30. “Estou feliz com esta nova fase. O formato deste programa é tudo que eu almejava para realizar um antigo sonho: mostrar uma nova faceta de minha vida na TV”, disse o jornalista.

MODA…

Uma noite prestigiada marcou o lançamento do livro InVogue, na segunda edição do Vogue Celebra, realizada no Hotel Unique. Sob o tema “Trajetórias Originais”, a festa promoveu o primeiro livro da Vogue Brasil, que homenageia 52 mulheres brasileiras que falam sobre a sua relação com o mundo da moda.

…EM FOCO

Nomes ilustres como o da consultora de estilo, Costanza Pascolato, escolhida como capa para o livro, a modelo e embaixadora da Mantecorp Maria Klaumann e a influenciadora digital Silvia Braz, estiveram entre os presentes. Além delas, a noite também contou com outras celebridades, como as atrizes Jade Picon, Regina Casé e Cleo Pires.

POR AQUI

Após o sucesso da edição 2023, o maior fenômeno da música nacional na atualidade, Anitta, está de volta a Brasília. A cantora apresenta dia 13 de janeiro de 2024 o seu projeto Ensaios da Anitta, no complexo Na Praia. O evento é uma realização do Grupo R2. As vendas de ingressos começaram este mês.

Foto: Arquivo Pessoal