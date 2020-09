Encontro no Buriti: primeira-dama Mayara Noronha recebe a pioneira Mercedes Urquiza

PUBLICIDADE

Na última terça-feira (1º), a pioneira Mercedes Urquiza se encontrou com a primeira-dama e Secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, no Palácio do Buriti. Na ocasião Mercedes autografou o livro “A Trilha do Jaguar: Na Alvorada de Brasília” para Mayara e sugeriu uma parceria entre a editora Senac e o GDF para que o livro, que conta a saga da construção da capital, chegue como doação até as escolas públicas de Distrito Federal.

Mercedes também deixou um livro autografado para o governador Ibaneis Rocha e para o vice Paco Britto. A pioneira ainda aproveitou o encontro para deixar um catálogo com uma coleção de fotos históricas de Brasília feitas pelo fotógrafo sueco Ake Borglund. Mayara elogiou o material e pediu para que fosse marcado um encontro com o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, para a entrega dessas relíquias fotográficas.

Foto: Renato Raphael