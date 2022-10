Encontro em Milão, mão de obra extra e tendência entre os destaques da coluna

LUTO

A coluna se solidariza com o médico Luciano Ferrer e com a esposa Solange, que perdeu a mãe, dona Benedita Bezerra Feitosa. A matriarca da família faleceu aos 97 anos, na última sexta-feira, em Fortaleza, onde morava. O velório e o sepultamento contaram com a presença de familiares e dos amigos mais próximos de dona Benedita, que era uma mulher de extrema fé.

ROSA CHOQUE

O pórtico de entrada do Pontão do Lago Sul ganhou um colorido especial. Até o final do mês ele estará iluminado com a cor pink em alusão ao Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. Falando em Pontão, em breve começam as obras de modernização dos muros e do pórtico do centro de lazer e de gastronomia da capital, considerado cartão postal de Brasília.

MÃO DE OBRA…

A expectativa dos lojistas sobre a contratação de mão de obra temporária no comércio do Distrito Federal cresceu 61% em 2022, na comparação com o ano passado. A média de funcionários por empresa também subiu, passando de 2,26 para 2,96. Com isso, a previsão de vagas disponíveis quase dobrou e chegou a 3,5 mil, ante os 1,8 mil de 2021.

…EXTRA

Os dados são da pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF (IF-DF), que ouviu 503 lojistas de 29 segmentos, em diferentes Regiões Administrativas (RAs). O levantamento mostra que 29,82% dos lojistas consultados têm a intenção de contratar mais funcionários para reforço nas equipes de venda durante o Natal, Black Friday e Copa do Mundo.

SUNSET PARTY

Dona de um dos escritórios de arquitetura mais requisitados do Brasil, Denise Zuba será a principal anfitriã desta semana em Brasília. Ela receberá convidados para um brinde especial na Casa Finitura, na Casa Cor Brasília, espaço assinado por Denise. A sunset party promete movimentar os segmentos da arquitetura e do design da capital na próxima quinta-feira (13).

TENDÊNCIA

O aumento do número de pessoas que usam bicicleta para ir ao trabalho, passear e fazer exercícios está impulsionando o segmento de seguros para bikes. Um bom exemplo vem de uma corretora, a Globus Seguros, que registrou no primeiro semestre deste ano crescimento de 26% na contratação desse tipo de produto na comparação com o ano passado.

HOMENAGEM

A Associação Comercial do DF reúne convidados nesta terça-feira, em sua sede no Palácio do Comércio, no Setor Comercial Sul, para uma cerimônia especial em homenagem à senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves. O encontro marcado para começar pontualmente às 18h, promete reunir líderes dos setores produtivos da capital e autoridades.

ABERTURA

Marcado para hoje, às 19h, o jantar de inauguração do Villa Boechat, espaço de alta gastronomia e entretenimento, localizado na Granja do Torto. O empresário Marcos Boechat será o anfitrião do evento, que promete reunir um mix de convidados entre políticos, famosos e influenciadores digitais para conhecer em primeira mão as novidades do espaço.

Foto: Arquivo Pessoal