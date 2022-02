Encontro em Brasília, novo restaurante, disputa e sem violência na coluna

VISITA

A convite do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Peru, José Pedro Castillo Terrones, realizou visita oficial ao Brasil, em Porto Velho. Na ocasião, os mandatários trataram de temas da agenda bilateral, entre eles a decisão de avançar na construção de uma aliança estratégica entre os dois países.

O NOVO…

A movimentação da tarde de ontem ficou por conta do almoço em esquema de soft open do restaurante grego Greta Kouzina, no Lago Sul, no mesmo local onde funcionou por anos o Marietta. Quem marcou presença, pagou a sua continha, e pôde conhecer em primeira mão o local e os pratos da casa.

…RESTAURANTE…

Entre os que almoçavam por lá ontem estavam o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire, o arquiteto Clay Rodrigues, a jornalista Bertha Pellegrino com a filha Carolina e a advogada Ana Maria Vaz, que provaram e aprovaram os pratos degustados, com destaque para o tradicional polvo.

…DO LAGO SUL

Também marcaram presença por lá a diretora regional do Senac, Karine Câmara, a escritora Isabella Carpaneda, a empresária Lúcia Bittar, a advogada Gláucia Benevides e as socialites Soraia Debs e Margarida Kalil. O relações públicas Thiago Miranda receberá convidados e imprensa no dia 8 no local.

DISPUTA

A disputa pela presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados terá na disputa os parlamentares Fábio Trad, Vitor Hugo e Lafayette de Andrada. A eleição promete causar confrontos e um dos motivos é o fato da comissão ser uma das principais e mais disputadas da Câmara.

A aniversariante desta sexta-feira, Adrienne Senna, com o marido, o ex-ministro Nelson Jobim

SEM…

Durante reunião na Secretaria-Geral Ibero-Americana, em Madri, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, comunicou ao Secretário-Geral da SEGIB, designado, Andrés Allamand, a adesão do Brasil à Iniciativa Ibero-Americana para Prevenir e Eliminar a Violência contra as Mulheres.

…VIOLÊNCIA

Aprovada na Cúpula Ibero-Americana de 2021, realizada em Andorra, a aplaudida iniciativa institui foro intergovernamental que contribuirá para eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, através de ações relacionadas a políticas públicas, proteção e reparação integral, e prevenção.

CULTURA

Pouca gente sabe, mas o Distrito Federal tem mais de trinta mil profissionais trabalhando no segmento cultural. E é de olho nessas pessoas, que no dia 22, acontecerá uma live de lançamento da edição 2022 do projeto Território Criativo, que acontecerá em formato híbrido, com palestras e oficinas presenciais e online.

ANIVERSÁRIO

Hoje: a procuradora Eunice Carvalhido, o artista plástico Iuri Sarmento e o jornalista Daniel Zukko. AMANHÃ: o apresentador Antônio de Castro, a médica Luci Ishii e as empresárias Maíra Gadelha e Cláudia Egido. DOMINGO: o empresário Luis Gustavo Farah e a jornalista Márcia Delgado.

Foto: Pedro Iff e Arquivo Pessoal