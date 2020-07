Empresários Álvaro de Mora e João Filipe Serrano recebem para almoço em Portugal

PUBLICIDADE

Noite descontraída na residência do casal de empresários João Filipe Serrano e Álvaro de Mora em Cascais, uma das regiões mais agradáveis de Portugal, em especial no verão. A dupla abriu a casa para um jantar em homenagem aos amigos Pedro Caldeira e o namorado brasileiro, o jornalista Osvaldo Novais. Na foto, Pedro Caldeira, Osvaldo Novais, João Filipe Serrano, Álvaro de Mora e Lucrecia Bianchi.

Respeitando as recomendações da OMS por conta da pandemia do novo coronavírus, e após um longo período de isolamento social, João Filipe e Álvaro foram perfeitos anfitriões. Muito querido em Portugal, Álvaro é sobrinho da rainha Fabíola da Bélgica e de Jayme de Mora y Aragón, um importante aristocrata espanhol.

No cardápio da noite, um saboroso salmão assado, que ganhou muitos elogios, assim como a mesa delicadamente posta com peças do acervo dos anfitriões. As conversas do encontro giraram em torno do Brasil, de Portugal e do desejo de todos para que o fim da pandemia possa ocorrer o mais breve possível em todo o mundo.

Fotos: Arquivo Pessoal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE