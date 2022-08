Empresário pioneiro de Brasília, Gilberto Salomão completa 91 anos

Um dos pioneiros mais famosos, queridos e respeitados de Brasília, o empresário Gilberto Salomão comemora em família nesta quinta-feira, a chegada de seus 91 anos. Data que será celebrada na companhia dos filhos Márcio, Marília e Martha, da nora Claudia, e dos netos. Senhor Gilberto, como é carinhosamente chamado, é um patrimônio da capital, pela história de vida que tem, pela sua colaboração no desenvolvimento da cidade e sobretudo pelo o que representa no Distrito Federal. No destaque o aniversariante entre os netos Gilberto, Maria Victoria, Maria Valentina e Marcos Salomão.

COMPROMISSOS

A estilista e empresária Martha Medeiros, em conversa ontem com a coluna, revelou que está ansiosa para a abertura de seu espaço em Brasília, no Shopping Iguatemi. A inauguração está prevista para ocorrer em setembro. Antes, Martha viaja para Portugal, onde será recebida para um almoço pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa em Lisboa.

BOA IMPRESSÃO

O empresário, colecionador de arte e fazendeiro Lourenço Peixoto, diretor do Jornal de Brasília, voltou junto com a esposa, a artista plástica Rosália Peixoto, encantado com o Tauá Resort Alexânia, onde passou o último fim de semana. A empresária Lizete Ribeiro, dona do grupo que possui demais hotéis em vários estados do Brasil, recebeu o casal Peixoto no complexo.

ACOLHIDOS

O JBr do Bem, responsável pelas campanhas filantrópicas do Jornal de Brasília, fará a doação amanhã de cobertores para todos o idosos carentes que habitam o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, em Taguatinga Sul. Cobertores arrecadados na campanha realizada pelo JBr, e que contou com o apoio de empresários e leitores.

LEITURA…

Falando nas ações promovidas pelo JBr do Bem, na próxima semana serão doados centenas de livros para a recém-inaugurada biblioteca da escola pública Centro de Ensino Fundamental 10, em Taguatinga. Os livros foram oferecidos pelas embaixadas da Itália, Bélgica, China, Coreia do Sul, Polônia, Azerbaijão, Cazaquistão, Índia e África do Sul.

…SOLIDÁRIA

Doações que contaram com o apoio da Associação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores das Áreas Diplomática e Internacional (ABRAJINTER), presidida pela jornalista Fabiana Ceyhan. Os livros serão entregues oficialmente na próxima terça-feira, dia 30, em uma singela cerimônia com a presença do JBr do Bem, da ABRAJINTER e de educadores do centro de ensino.

DOSE DUPLA

A oitava edição do Memorial TJDFT Virtual: Arte e Cultura em Casa foi lançada ontem. O programa, em formato de videocast, traz a abertura da mostra Graffitti na arte – Educação ambiental, do artista plástico Ottoni, e o lançamento do livro Mosaico de Mim – Crônicas, da escritora Vanessa Vaz. O bate-papo com os artistas está disponível no Canal do TJDFT no YouTube.

ANTIGUIDADES

Sábado e domingo próximos tem a Mercato Feira de Artes, Antiguidades e Design, no shopping Gilberto Salomão. Serão 45 expositores nessa 12ª edição, que conta com a curadoria de Antônio Aversa e Roberto Corrieri. Além das preciosidades e peças de designers, o público dessa edição terá uma novidade. Testes de visão para saber como está a saúde ocular.

TALHERES

Sucesso na capital, o festival gastronômico que une boa gastronomia e música chega ao fim de mais uma edição no próximo domingo. Com 92 restaurantes participantes e 24 estreantes, a 26º edição da Brasília Restaurant Week proporciona mais uma vez aos brasilienses a oportunidade de degustar saborosos menus divididos em três etapas, por preços acessíveis.

Foto: Arquivo Pessoal