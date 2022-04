Empresário de Brasília, Diego Giallanza reúne famosos em almoço no Rio

Apesar de morar em Brasília há muitos anos, o empresário carioca Diego Giallanza tem como tradição comemorar a chegada de seu aniversário no Rio de Janeiro, ao lado de familiares, amigos e artistas. No último domingo (3), não foi diferente. No restaurante Terrazza Garden, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, ele brindou mais um ano de vida com almoço especial.

Carol Garcia Barbolo

O evento reuniu nomes famosos como Maria Joana, Rainer Cadete, Carol Garcia Barbolo, Gabriel Stauffer, Dandara Albuquerque, Juliana Xavier, Ricky Tavares e Jorge Pontual. Na próxima semana, Giallanza se refugia na Chapada dos Veadeiros, Goiás, com os amigos Jesus Luz, Nando Rodrigues, Gil Coelho e Sandro Pedroso, onde continua as comemorações.

Diego Giallanza com os atores Ricky Tavares e Jorge Pontual

Juliana Xavier

O aniversariante com Gabriel Stauffer

Dandara Albuquerque e Carol Barbolo com o homenageado da tarde

No momento dos parabéns, Diego com o companheiro Daniel Silveira

Fotos: Arquivo Pessoal