Empresário Danilo José Bernardo e a esposa Thaysa batizam o filho José Pedro

Um final de semana especial para os familiares do pequeno José Pedro Bernardo. O empresário do ramo da alimentação de Brasília, Danilo José Bernardo, e a esposa, a cirurgiã dentista Thaysa Quixabeira, receberam os familiares para o batizado do filho, em uma manhã ensolarada na Paróquia do Divino Espírito Santo.

José Pedro Bernardo entre os pais Danilo José Bernardo e Thaysa Quixabeira no almoço seguido ao batizado

O padre Marcos Ávila conduziu o batizado, em um momento de emoção não só para os pais do bebê mas também aos demais familiares que estiveram presentes na ocasião. Após o batismo de José Pedro, todos seguiram para a residência dos pais, onde ocorreu um caprichado almoço, com destaque para a ambientação inspirada na celebração.

Presente no batizado do neto, a educadora Dhir Bernardo fez uma prece especial. “Que Nossa Senhora das Graças abençoe e proteja o meu neto sempre. Ele está sendo recebido neste momento em nossa fé católica. Que São José, protetor do seu pai, guie os seus caminhos pela vida”, disse dona Dhir, que é avó paterna da criança.

CONVIDADO

A convite do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheiro Paulo Tadeu, participou da cerimônia de diplomação dos eleitos para a Presidência da República nas eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. A solenidade foi realizada na última segunda-feira, no plenário do TSE.

JANTAR

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire, será o anfitrião desta quarta-feira. Junto com a diretoria da federação, ele recebe para um jantar de confraternização com a presença dos diretores e conselheiros do SESC/SENAC. O objetivo do evento é compartilhar com os parceiros, amigos e colaboradores as conquistas do sistema de comércio.

PREJUÍZO

Os atos de vandalismo que ocorreram na W3 Norte, após bolsonaristas radicais tentarem invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, trouxe prejuízo para muita gente que nada tinha a ver com a história. Um deles foi o estagiário de Relações Internacionais Gabriel Marques, que teve o carro incendiado. Os amigos estão fazendo uma vaquinha para ele na internet para a compra de outro carro.

PÉ NA AREIA

Maior praia artificial da América do Sul, o Bali Park foi apresentado oficialmente ontem, dentro das comemorações do aniversário da cidade de Luziânia, onde o parque aquático está localizado, a 80 Km de Brasília, às margens do Lago C4 (Corumbá IV). A região, banhada pelo Lago Corumbá IV, possui clima com temperaturas altas a maior parte do ano.

Fotos: Mário Agra