Empresária Valeska Tonet Camargo promove almoço de Natal solidário

Uma das principais anfitriãs de Brasília, a empresária Valeska Tonet Camargo promoveu na semana que passou o seu tradicional encontro de Natal para as amigas, na residência da família no Lago Sul. Este ano, um almoço impecável festejou antecipadamente o Natal para as cerca de 60 convidadas, entre familiares e amigas de longa data da empresária.

Sempre de olho nas necessidades das crianças em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal, Valeska sugeriu no convite para as amigas convidadas a doação de brinquedos. Centenas deles foram arrecadados na tarde e gentilmente doados pela dona da casa para a campanha solidária de Natal realizada pelo Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem.

No almoço, que contou com uma bela e elogiada ambientação de Maria Tereza Cavalcanti, o banqueteiro Celso Jabour, do Buffet Sweet Cake, elaborou o elogiado cardápio, com destaque para o caviar com blinis, os enormes camarões servidos na mesa de antepasto e o ravioli com recheio de bacalhau como prato principal, entre outras delícias degustadas.

A mesa de sobremesas, com iguarias natalinas, foi um capítulo à parte. Entre as presenças na tarde, nomes de destaque como Guiomar Feitosa, esposa do ministro do STF, Gilmar Mendes, Vera Brennand, esposa do ministro da Defesa José Múcio Monteiro, a diretora da UNESCO no Brasil, Marlova Noleto, e Paula Barcellos, esposa do pecuarista e empresário Jonas Barcellos.

“Gratidão! Deus me abençoou com uma família linda, que vai crescer com a chegada de minha neta Teresa. Por isso, celebrar o Natal com as queridas amigas com esta alegria se torna mais especial”, disse Valeska na tarde que contou com o som do DJ Edy. Também houve discurso de agradecimento pela presença das amigas e pelos brinquedos doados na ocasião.

Fotos: César Rebouças