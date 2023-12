Empresária Gislene Borges abre restaurante de gastronomia contemporânea

A psicóloga Gislene Borges está seguindo um novo caminho profissional. Casada com o agropecuarista Wando Borges, Gislene estreia agora como empresária da gastronomia em Brasília. Ela está abrindo neste mês o restaurante Divino & Pimentel, na comercial da 415 Sul.

A casa de alta gastronomia contemporânea tem junto com Gislene, que é sócia-proprietária, os chefes de cozinha Pimentel e Divino Barbosa. Nos próximos dias, Gislene comandará um jantar para apresentar a casa e todos os seus detalhes para a imprensa da capital.

PORTÃO DE…

A jornalista Bertha Pellegrino afivela as malas para junto com a filha Carol passar Natal e Réveillon na Europa. Elas desembarcam no Velho Mundo devidamente acomodadas na Business Class da Lufthansa com uma agenda recheada de compromissos.

…EMBARQUE

O Natal será brindado em Roma, onde mãe e filha se encontram com amigos, como o embaixador italiano Francesco Azzarello. Bertha, diga-se de passagem, está conhecendo melhor um empresário inglês de 60 anos, que se encantou por ela.

TRISTE…

A coluna se solidariza com os familiares do amigo advogado João Jacques de Freitas pelo seu falecimento ocorrido em Belo Horizonte, na semana que passou. Jacques era irmão da embaixatriz Natércia Klingl e namorado da socialite brasiliense Anna Paula Fonseca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…ADEUS

O velório e o sepultamento ocorreram ontem, no Cemitério Parque da Colina, na capital mineira, cidade natal do advogado. Anna Paula, muito abalada e recebendo o apoio dos amigos, organizará uma missa de sétimo dia para o amado em Brasília.

MAESTRO…

Após cerca de dois anos e meio regendo no Theatro da Paz localizado em Belém do Pará, Matheus Avlis de Sousa retorna a Brasília agora como maestro assistente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, auxiliando o maestro Claudio Cohen.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…ASSISTENTE

Entre os próximos concertos de Matheus, famoso por seu talento e comprometimento com a música, estão o que será realizado no Palácio Itamaraty no dia 13 (quarta-feira), no evento do G20, e o de Natal do GDF, que está marcado para o dia 15.

Fotos: Arquivo Pessoal