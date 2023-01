Embaixadora Maria Laura da Rocha assume importante cargo no Itamaraty

Foi prestigiada a cerimônia de transmissão de cargo de secretário-geral das Relações Exteriores, na tarde de ontem, na Sala Brasília do Palácio Itamaraty. Pela primeira vez no Ministério das Relações Exteriores, uma mulher assumiu o cargo: a embaixadora Maria Laura da Rocha.

O encontro foi conduzido pelo ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, na presença de Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu discurso, o chanceler ressaltou a competência da embaixadora, lembrando parte de seu currículo.

Na ocasião, o ministro enfatizou que não haverá mais perseguição por questões políticas, seguindo uma política de diversidade e de inclusão no Itamaraty. Discurso aplaudido. Já a nova secretária-geral enfatizou ser uma data muito especial não só para ela mas, para todas as mulheres do ministério.

Maria Laura afirmou que um de seus objetivos é a retomada do protagonismo do Brasil pelo mundo, e também valorizar as mulheres na carreira e a igualdade de gênero. Algumas diplomatas compareceram vestindo lilás, para homenagear Maria Laura, pioneira ao assumir o cargo.

LOTAÇÃO ESGOTADA

Quem chegou um pouco atrasado na posse de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente do Brasil, ontem, no Palácio do Planalto, não conseguiu entrar por conta da lotação. Tanto convidados como a imprensa. A posse foi a mais prestigiada para o cargo de ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Ex-primeira-dama do DF e empresária Karina Curi é a aniversariante desta quinta-feira

TENDÊNCIAS…

Grifes renomadas estão dividindo espaço agora com marcas até há pouco tempo desconhecidas no guarda-roupa de antenados no mundo fashion. Depois de ganharem as ruas de Paris, duas estão sob os holofotes dos adoradores de moda. A marca de luxo Andrew GN, com seus vestidos e acessórios,…

…NA MODA

…se tornou a mais desejada do momento e pode ser conferida no figurino da personagem de Lily Collins na série Emily in Paris e em festas badaladas do Hemisfério Norte. A outra darling fashionista é a marca de acessórios Polène, com lojas na capital francesa e também em Nova York. Virou mania.

NOBRE ATUAÇÃO

O embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton de Andrade Mello Rapesta (foto), após meses sem ver a família, veio visitá-los nos festejos de fim de ano. Sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, que já completou um ano, Norton acredita que antes de julho o conflito não seja definitivamente finalizado.

Em conversa com a coluna, o embaixador disse que a falta de luz é corriqueira na capital Kiev, e que precisa subir sete andares a pé para chegar ao apartamento onde mora por lá. Esforço que de acordo com ele, vale a pena pelo trabalho que está realizando no país, sempre torcendo para que a guerra, um triste capítulo na história, logo cesse.

PRIVACIDADE

O livro LGPD – boas práticas para os municípios brasileiros já está disponível na internet, de forma gratuita. A publicação coordenada por Fábio Xavier e Lucas Paglia se destaca por ter sido escrita por autores especialistas em privacidade e proteção de dados. Iniciativa da Rede Governança Brasil.

Fotos: Arquivo Pessoal