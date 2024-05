Embaixador Lim Ki-mo promove apresentação beneficente no Clube do Choro

No próximo dia 4 de junho, o embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo (foto), realizará um show beneficente no Clube de Choro de Brasília, às 20h, a convite da jornalista Fabiana Ceyhan, fundadora dos sites Mundo Diplomático e Brasília in Foco.

O embaixador Lim, que tem constantemente viralizado nas redes sociais por conta do seu lado cantor, aceitou ao convite para o projeto beneficente em favor de instituições de caridade do Distrito Federal. Ele cantará músicas brasileiras.

No repertório estão as canções Evidências, Ai se eu te pego, Cheia de Mania, entre outras músicas da MPB, além de canções coreanas e internacionais. O ingresso para assistir ao show, R$ 50, está disponível na Bilheteria Digital de Ingressos.

