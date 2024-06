O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, fez um prestigiado show no Clube do Choro de Brasília. Apesar de vários eventos importantes ocorrendo no mesmo dia, e da noite fria na capital, o público de Brasília não decepcionou e compareceu em peso. No repertório, além de músicas brasileiras, o diplomata também cantou canções coreanas e chinesas. O valor arrecadado com a venda dos ingressos foi doado para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Foto: Sabrina Stemler