Embaixada do Reino Unido em Brasília celebra o aniversário do Rei Charles III

A Embaixada do Reino Unido no Brasil celebrou, na última quarta-feira (5), o aniversário do Rei Charles III em um evento na residência oficial da embaixadora Britânica no Brasil, Stephanie Al-Qaq. A celebração no mês de junho marca o aniversário oficial do Rei, cuja data real de nascimento é 14 de novembro.

Ministro Gilmar Mendes com a jornalista Fabiana Ceyhan

Os aniversários oficiais são tradição entre os reis e rainhas do Reino Unido desde o século XVIII. Nestas ocasiões, são escolhidas datas com clima mais ameno para celebrações públicas, como o Trooping the Colours, uma parada militar que acontece anualmente em Londres em homenagem à data especial.

Giuseppe Cassano e Lucila dos Anjos com Rita e o deputado Átila Lins

Em Brasília, a comemoração dos 76 anos do monarca contou com a presença do Cacique Raoni, líder indígena da etnia Caiapó reconhecido por sua incansável luta pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas. A amizade de longa data entre o Rei Charles III e o Cacique Raoni foi destacada durante o evento.

Adriele Ayres Britto

A embaixadora Stephanie expressou sua satisfação com a festa: “É uma grande honra celebrar o aniversário de Sua Majestade, o Rei Charles III, na companhia do Cacique Raoni Metuktire. Este evento simboliza a união de esforços em prol da proteção ambiental e do reconhecimento dos direitos dos povos.”

King’s Birthday Party

O Rei Charles III tem se dedicado há muitas décadas à defesa de causas ambientais pelo mundo, incluindo a proteção das florestas. Ele se encontrou com governadores e prefeitos do Brasil em Glasgow, na COP 26, e se comprometeu a apoiar o Brasil na transição para uma economia mais verde.

Delícias servidas na noite

Jardins da embaixada ficaram repletos de convidados

