Embaixada do México inaugura mostra sobre Brasília na Praça dos Três Poderes

PUBLICIDADE

Foi aberta oficialmente na última terça-feira, a exposição fotográfica organizada pela Embaixada do México em Brasília, na Casa de Chá da Praça dos Três Poderes. A mostra fotográfica “Presença do México desde a fundação de Brasília, em 1960”, estará aberta ao público até o dia 15 de outubro. O evento para número limitado de convidados contou com todos os cuidados por conta da pandemia de covid-19.

A iniciativa, resultado de uma parceria entre a Embaixada do México e a Secretaria de Turismo do DF, também teve a apresentação da publicação “México e Brasil – três momentos significativos de sua vinculação histórica”. A exposição foi inaugurada pelo embaixador do México no Brasil, José Ignácio Piña Rojas, pelo vice-governador Pacco Britto e pela secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

Fotos: Arquivo Pessoal