Embaixada do Egito festeja 70 anos de independência do país em Brasília

A Embaixada do Egito em Brasília foi palco da celebração, em grande estilo, dos 70 anos da independência do país, na noite da última quarta-feira.O dia 23 de julho refere-se ao aniversário da Revolução Egípcia ocorrida no ano de 1952, e que levou à declaração da moderna república, encerrando o longo período do reinado. Trata-se do maior feriado da nação egípcia.

O embaixador Wael Aboulmagd falou sobre vários temas diferentes na abertura do evento e enfatizou as excelentes relações bilaterais entre Brasil e Egito, com destaque para a realização da COP 27 no final do ano, que acontecerá no país. Na noite também comentou-se sobre o primeiro voo comercial que promete em breve ligar o Brasil ao Egito pelas asas da EgyptAir.

Embaixatriz Hanan Abdel Kader com o embaixador do Egito, Wael Aboulmagd

Fabiana Ceyhan e o embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo

Wesley Lacerda e Antônio Aversa entre os convidados

Qais Shqair e Shatha Jarrar

Mehwish e Muhammad Ahsan

Saida e Rachid Bladehane

Amr e Shein Salama

INOVAÇÃO

A Casa Cor Brasília, que começa no dia 3 de setembro, promete surpreender o público na edição comemorativa de seus 30 anos. O escritório Denise Zuba está erguendo no 4º pavimento do Estádio Mané Garrincha, onde será a mostra, uma casa de cerca de 450 metros quadrados. A construção é sustentável e posteriormente será transportada para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

B’DAY

O fotógrafo e paparazzo da coluna César Rebouças brinda o seu aniversário amanhã (30), com almoço intimista na presença da família. A comemoração será mesmo no domingo em clima de descontração e de muita diversão no Na Praia. César irá brindar a vida com os amigos mais próximos ao som das cantoras Ludmilla e Gloria Groove, que se apresentam no local.

HOMENAGEM

Lançamento do Selo Sesc, Clarice Clarão, nas vozes dos cantores Beatriz Azevedo e Moreno Veloso, presta uma homenagem ao centenário da escritora Clarice Lispector com as participações especiais de Caetano Veloso e Maria Bethânia. O disco digital chega às plataformas hoje, seguido de shows em São Paulo. Já o físico está programado para o mês de agosto.

TRISTE…

A coluna se solidariza com a família da querida colega jornalista Anna Ramalho, que nos deixou aos 73 anos, no Rio de Janeiro. Com uma carreira brilhante, Anna atuou na grande imprensa. Na extinta revista Manchete, nos jornais O Globo, O Dia e no Jornal do Brasil, entre outros veículos. Atualmente ela comandava um site de notícias que levava o seu nome.

…ADEUS

A jornalista não resistiu a uma embolia pulmonar decorrentes de complicações do tratamento do câncer que enfrentava, ficando alguns dias internada na Casa de Saúde São José, onde veio a falecer. A comunicadora, que era muito querida no Rio, deixa um filho, o chef carioca Christiano Ramalho, duas netas e o sobrinho, o jornalista Guilherme Amado.

DELÍCIAS

Quem aterrissou essa semana no Hidden foi o chef baiano Ricardo Silva. O projeto itinerante que apresenta aos seus convidados um chef por final de semana, mostra que neste vai ter dendê. Na cozinha do Hidden, Ricardo prepara camarão crocante de milho com gel de umbu e coentro, steak de tartar, arroz de moqueca e hambúrguer de carne de panela.

Fotos: Marcelo Chaves