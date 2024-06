Embaixada de Portugal celebra Data Nacional e aniversário de Camões com evento em Brasília

A Embaixada de Portugal em Brasília celebrou o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com a presença do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Nuno Sampaio, e representantes de autoridades brasileiras, do corpo diplomático e da comunidade residente no DF, em uma noite movimentada no Setor de Embaixadas Sul, na Avenida das Nações.

Senador Randolfe Rodrigues e Priscila Barbosa

O ano de 2024 reveste uma importância maior, dado que se comemoram 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, o maior poeta português, e os 50 anos da Revolução dos Cravos, em 1974. Nos jardins da embaixada ainda ocorreu na ocasião, uma exibição de cavalos de raça Puro Sangue Lusitano, da Coudelaria Rocas do Vouga, permitindo o contato com a tradicional arte equestre portuguesa.

Ex-governador Rodrigo Rollemberg

Em seu discurso, o embaixador Luís Faro Ramos enfatizou que “democracia e liberdade se constroem todos os dias, assumindo e praticando valores como a tolerância, o respeito e a igualdade, sendo essa a mensagem atual da Revolução dos Cravos, mas também a mensagem partilhada entre Portugal e o Brasil, que têm uma relação singular e muito densa, que vem se fortalecendo a cada dia que passa”, disse ele.

Convidados lotaram os jardins da embaixada

Fotos: JP Rodrigues