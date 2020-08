Embaixada de Israel promove lives em noite cultural no Cine Drive-in do Aeroporto JK

PUBLICIDADE

A Embaixada de Israel no Brasil promoveu uma noite cultural israelense no Cine Drive-in do Aeroporto JK, na última sexta-feira. O evento contou com a dupla de músicos brasileiros que residem em Israel, JocaPerpignan e Marcelo Nami. Eles abriram a noite com um repertório de clássicos israelenses e samba, em uma transmissão ao vivo direto de Tel Aviv, rendendo muitos aplausos e elogios no evento.

Na sequência, a Companhia Vertigo de Dança fez uma apresentação virtual. A Orquestra Filarmônica de Brasília encerrou a noite cultural ao vivo com clássicos israelenses e de música contemporânea. O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, foi o anfitrião do encontro, que reuniu convidados do corpo diplomático e do circuito social e empresarial de Brasília.

Fotos: César Rebouças