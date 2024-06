Embaixada da Turquia promove a semana da culinária turca em Brasília

A Embaixada da Turquia em Brasília recebeu um grupo de convidados para almoço com pratos típicos do país. A região escolhida este ano foi a do Egeu. A anfitriã foi a embaixatriz Emine Akça (foto), que falou aos convidados sobre a importância da comida na vida dos turcos. Entre os presentes estavam jornalistas, formadores de opinião e embaixatrizes de vários outros países.

“Para nós, a comida tem muito mais significado do que atender às nossas necessidades biológicas. Em nossa cultura, as mesas de jantar têm sido uma das formas mais poderosas de comunicação, o meio de conectar e unir as pessoas. Hoje, uma pequena parte disso será servida a vocês. Espero que todos apreciem a comida que serviremos”, disse a embaixatriz.

Todos os anos, o governo turco escolhe uma região da Turquia para promover sua culinária. Durante o evento, a primeira-dama Emine Erdogan compartilhou com os convidados, através de um vídeo, peculiaridades da culinária turca. “Nossa cozinha é nossa identidade nacional. Cada refeição tem as marcas de nossa experiência histórica”, enfatizou nos dizeres.

Com a temática de alimentos da região do Egeu, o chef turco Engin Akbas preparou purê de fava, mücver (bolinhos de abobrinha), feijão verde refogado em azeite, pimentão verde recheado com azeite, gözleme (pão achatado com espinafre e queijo), caçarola de camarão, almôndegas à moda de Izmir e incir uyutması (pudim de leite e figo seco), entre outras delícias.

Foto: Arquivo Pessoal