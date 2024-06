Em família, solidariedade, nova regra, posse e rock entre os destaques da coluna

INTERNACIONAL

A quarta edição do ITF Sand Series Brasília Classic, um dos principais torneios de Beach Tennis do mundo, está confirmada para acontecer entre os dias 10 e 16 deste mês, na Arena BRB. O evento é um dos quatro ITF Sand Series Classic do calendário mundial, os Grand Slam do Beach Tennis.

SOLIDARIEDADE

A 3ª edição do Arraiá Pet Solidário movimenta o Noroeste, amanhã. Regada a comidas típicas, quadrilha e muitas outras atrações, a celebração tem como objetivo arrecadar verba para as ONGs e protetoras envolvidas que trabalham voluntariamente com animais resgatados nas ruas.

NOVA REGRA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na semana passada a Lei 17.879, de 2024, que estabelece nova regra para a escolha do lugar de julgamento (foro) em processos civis no Brasil. As partes envolvidas em uma ação cível podem escolher o local onde ela será ajuizada, dentro dos critérios legais.

POSSE

O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e MPU (Sindjus), Costa Neto, participou da cerimônia de posse da ministra Cármen Lúcia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na ocasião, ele destacou a importância histórica da ministra, que está novamente no comando do Tribunal.

ROCK

A primeira edição do Rock’N Quadradin já tem data marcada. Ocorrerá no dia 14, na Mormaii Surf Bar, na Orla. O evento contará com performances eletrizantes da Banda Vital (liderada pelo cantor Marquinho Vital, também intérprete do Bloco Eduardo e Mônica) e da Banda Fuzo.

DOCUMENTÁRIO

A Embaixada do Reino dos Países Baixos em Brasília promove uma sessão especial do documentário Da Bahia ao Brooklyn. Histórias do Caribe, de Nina Jurna. O filme, que trata da questão do racismo, será apresentado nesta sexta-feira, à noite, no Cine Brasília, localizado na Asa Sul.

TRILHA DA…

Brasília será sede de um evento para evidenciar o protagonismo das pessoas com deficiência e trazer à tona diálogos sobre acessibilidade e inclusão. O Festival Trilha da Inclusão ocupa o Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), de 14 a 16 de junho, com capacitações e palestras.

…INCLUSÃO

Na ocasião, também ocorrerão atividades culturais, entre elas, uma feira cujos expositores são pessoas com deficiência. O festival se encerra no próximo domingo, às 20h, no Clube do Choro de Brasília, com um show gratuito de Surdodum e da Tribo de Jah.

