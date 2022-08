Em expansão, novo endereço e sim no México entre os destaques da coluna

A empresária Lizete Ribeiro (foto), diretora comercial do Grupo Tauá, fundado por seu pai, o empresário João Ribeiro, e que engloba grandes hotéis espalhados pelo Brasil, entre eles o Tauá Alexânia Resort, em Goiás, está trazendo novidades para o complexo hoteleiro comandado por sua família.

Estimulado pela retomada do turismo pós-pandemia, pelas experiências de sucesso nos resorts de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, além da perspectiva de crescimento de 76% para este ano, o Grupo Tauá, recém-chegado ao Centro-Oeste, anuncia novos investimentos para os próximos dois anos.

Estão nos planos de investimentos da rede, a reestruturação das experiências de bem-estar, lazer e gastronomia das suas unidades, a transformação do Grande Hotel Termas de Araxá em um hotel de alto padrão e também a chegada a outros estados do Brasil. “Estamos muito otimistas”, destacou Lizete.

NOVO ENDEREÇO

Eunícia Guimarães está de mudança definitiva para São Paulo. Para a tristeza dos amigos, ela fixará residência na capital paulista para ficar perto dos filhos e do neto que moram por lá. A casa de Eunícia na Península dos Ministros, no Lago Sul, foi vendida recentemente por vários milhões de reais.

FESTIVAL PERUANO

O embaixador do Peru no Brasil, Rómulo Acurio, recebeu na tarde de ontem um grupo de cinco jornalistas da cidade para um almoço na residência oficial da embaixada peruana em Brasília. Na ocasião, o anfitrião apresentou detalhes do próximo Festival Peruano que promete movimentar a capital no dia 3.

Embaixador Rómulo Acurio entre Gary Gonzales León e Juliana Bendezú

Em sua 5ª edição, o festival organizado pela embaixada, reunirá restaurantes e artistas peruanos com o objetivo de divulgar os atrativos culturais, gastronômicos e turísticos do Peru. “Vale a pena conferir o evento que será em nossa embaixada, no próximo sábado, das 11h às 16h”, disse o embaixador.

ABERTURA

A empresária Laura Oliveira está na contagem regressiva para a inauguração de seu segundo MCDonald ‘s em Águas Claras, que será 24h e deve abrir as portas no próximo mês, na esquina da Avenida Araucárias. O local gerará 70 empregos diretos. Trata-se da oitava loja da franquia Levvo, da empresária, no DF.

SIM NO MÉXICO

O engenheiro Wellington Marques e o relações públicas Tiago Correia aproveitaram as férias na Riviera Maya, no México, para se casar. A cerimônia aconteceu em Cancún, no TRS Coral Hotel, em um “Elopement Wedding” (cerimônia intimista com a presença apenas dos noivos, celebrante, fotógrafo e do videomaker).

Wellington Marques e Tiago Correia

O casal está programando para 2023 uma festa para a família de ambos e para os amigos mais próximos de Wellington e de Tiago, que é considerado um dos principais RPs e cerimonialistas da capital federal. “Wellington e eu temos uma sinergia muito especial. Estamos muito felizes com a união”, disse ele.

LUTO

A coluna se solidariza com a advogada Virgínia Afonso pelo falecimento de seu pai, o juiz federal aposentado Elder Afonso dos Santos. A missa de 7º dia está marcada para hoje, às 19h, na Paróquia Santo Antônio, em Minas Gerais. Nossas condolências também para a viúva, dona Magda de Oliveira.

