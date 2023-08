Ecos da posse, Dia dos Pais, luto e bilhões entre os destaques da coluna

LUTO

A coluna está consternada com o falecimento da colega jornalista e professora Dad Squarisi que nos deixou ontem, após perder a batalha para o câncer. Referência na capital, Dad trabalhava há 30 anos no Correio Braziliense, onde era editora de Opinião.

PELOS…

Após as festas de adesão, agora está virando moda no circuito social da cidade as listas de presentes de aniversário, feitas muitas vezes sem nenhum critério e sem pedir permissão prévia para que o nome do participante seja colocado no grupo.

…EVENTOS…

Listas que variam de preço. As cotas começam com R$ 250 e podem chegar até R$ 300. Até aí tudo bem. O problema é que muitas vezes o nome é colocado sem que a pessoa tenha a mínima proximidade ou intimidade com a pessoa que está sendo presenteada.

…DE…

Outro fato é colocarem jornalistas e colunistas nas listas. Imagina o profissional que tem na agenda de 15 a 20 aniversários por mês ter que entrar em todas elas? Pois é, falta de educação e também de noção de quem organiza essas listas que viraram incômodo.

…BRASÍLIA

E tem mais. Nas listas, quem entrou e quantas cotas foram pagas fica registrado para todos visualizarem. Sem falar de se fazer lista sem haver evento de comemoração ou colocarem na lista quem sequer foi convidado para a festa de aniversário. Pode isso?

FICA A DICA

Dia dos Pais chegando e o Nube Café, localizado na 405 Sul, está com uma novidade. Uma seleção de delícias da casa será servida no próximo sábado das 10h às 20h e no domingo, das 9h às 16h. Para acompanhar esse momento, pode-se ainda encomendar uma torta de macaron personalizada para ser servida juntamente da seleção com uma frase criativa. Encomendas até hoje pelo WhatsApp (61) 99885-8481.

BILHÕES

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promete aquecer o mercado da construção pesada. O governo federal pretende investir, por meio do maior programa de infraestrutura do país, R$ 60 bilhões por ano, o que representa R$ 240 bilhões até 2026.

Fotos: Arquivo Pessoal