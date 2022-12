Dona Marly Sarney é homenageada pela chegada de seus 91 anos

O ex-presidente José Sarney fez uma homenagem especial para a esposa, dona Marly Sarney, ontem em Brasília. Com um arranjo de rosas vermelhas, Sarney homenageou a matriarca da família pelos seus 91 anos, completados ontem. O encontro festivo foi em família na residência do casal no Lago Sul, em Brasília. Os filhos e netos homenagearam dona Marly nas redes sociais com fotos e mensagens especiais pela passagem do aniversário.

Foto: Arquivo Pessoal