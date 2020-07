Dominic Ladet e Lucas Lopes lançam campanha em favor dos profissionais do turismo

PUBLICIDADE

As dificuldades financeiras que todos os players do turismo enfrentam desde o início da pandemia de covid-19 trazem uma certeza: a única maneira de sair da crise mais forte é com espírito de colaboração e empatia. Pensando nisso, o empresário Dominic Ladet e seu sócio Lucas Lopes, da DOM Creative Collection, lançaram a campanha “Valorize seu agente de viagem”, com o intuito de conscientizar toda a cadeia produtiva a respeito do valor que tem este profissional.

Dados divulgados pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) apontam que a crise do novo coronavírus trouxe um impacto de R$ 3,9 bilhões em adiamentos e cancelamentos de viagens, que atingiram um patamar de 90% até maio. “O agente de viagem é fundamental para a cadeia produtiva do turismo, sua atuação tem profundo impacto para que o cliente tenha uma experiência em todas as suas viagens”, destacou Dominic, especializado em turismo de luxo.

Visando a recuperação do setor, em um grave momento econômico e em toda a sustentabilidade da cadeia do turismo, a DOM Collection uniu os hotéis brasileiros de seu portfólio para criar uma série de benefícios para reservas feitas via agências de viagem. Tais benefícios vão desde café da manhã e presentes de boas-vindas aos hóspedes desenvolvidos com comunidades e artistas locais até a comodidade de early check-in e late check-out.

“Essa campanha é uma forma de retribuir aos agentes de viagem pelo empenho. Acreditamos que o apoio e a solidariedade são fundamentais para que possamos nos reconstruir desse momento conturbado. A saúde do mercado depende da valorização do agente de viagem”, comenta Dominic Ladet, sócio-fundador da Dom Collection. “Nosso propósito é ver todos os parceiros do turismo crescendo e saindo da crise”, diz Lucas Lopes, sócio-diretor da agência.

