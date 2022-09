Dom Duarte, de Portugal, e Dom Bertrand, do Brasil, participam de evento em Brasília pelos 200 anos da Independência do Brasil

Chefes da Casa Imperial do Brasil e da Casa Real de Portugal marcam presença em lançamento de medalha e de livro na Península dos Ministros

Encontro especial neste 7 de Setembro, em que o Brasil comemora duzentos anos de independência. O príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, e o príncipe Dom Duarte de Bragança, chefe da Casa Real de Portugal, se encontram hoje para um recital e recepção comemorativa à data em Brasília.

O bisneto da princesa Isabel e o bisneto do rei Miguel I de Portugal participam do evento em que será lançada a medalha comemorativa da efeméride e lançado o livro Uma visão Transcendente da Independência do Brasil. O ex-senador e advogado Demóstenes Torres abre a casa no Lago Sul para o encontro.

FOCADOS

Pelo terceiro ano consecutivo, o TJDFT atingiu 100% no Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-JUS). O dado faz parte do Relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), durante a 2ª Reunião Preparatória para o 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário.

PINCELADAS

A partir de amanhã, às 18h, está aberta para visitação no Hidden, na 904 Sul, da exposição Cor em Cor, do pintor Crico Lins. Com obras para todos os gostos, a mostra traz uma experiência sensorial agradável e relaxante, com o colorido vibrante das obras de Crico estimulando o olhar do público.

Renê Rocha e Anna Karina Campelo Rocha, desembargador José Firmo Reis Soub, os irmãos advogados Estenio Campelo e Teresa, Danielle Campelo e Weber Magalhães na posse de José Firmo no TJDFT

MÊS AMARELO

Na manhã deste 7 de Setembro, a unidade da academia Body Tech do Lago Sul, em apoio à campanha do Setembro Amarelo, vai realizar um aulão de dança para os alunos. Na ocasião haverá café da manhã e degustação de suplementos. O evento acontecerá de 10h30 às 12h desta quarta-feira de feriado.

DOANDO SANGUE

Neste feriado de 7 de Setembro, o GSH Banco de Sangue de Brasília estará funcionando normalmente, recebendo os doadores que se disponibilizarem a entrar em uma grande corrente do bem pela vida do próximo, das 7h às 18h, na 915 Sul, no 2º subsolo do Centro Clínico Advance I, que fica próximo ao Hospital DF Star.

BRASIL

A fotógrafa Graça Seligman abre exposição sobre o Brasil, na Turquia. Esplendor e Diversidade faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. São 120 fotos que mostram as cores, a natureza, além da arquitetura de Brasília. A abertura será hoje, no Centro Cultural CeModern, em Ancara.

Fotos: Arquivo Pessoal