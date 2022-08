Diplomata Giuseppe Cassano festeja esposa Lucília na Península dos Ministros

A Península dos Ministros, no Lago Sul, ficou movimentada no fim de semana que passou com o jantar que comemorou a nova idade de Lucília dos Anjos. Ao lado do marido, o diplomata italiano Giuseppe Cassano, ela recebeu convidados para um encontro nos jardins e em volta da piscina da residência do casal, que se iluminou por completo especialmente para a ocasião.

Lucília dos Anjos

Entre conversas agradáveis que nortearam o encontro, os convidados puderam se refrescar com drinques preparados na hora e vinhos e espumantes de safras especiais. “Foi uma comemoração muito gostosa. Fiquei feliz com os maravilhosos amigos que estiveram presentes. Senti falta dos outros distantes, mas todos eles estavam no meu coração”, disse Lucília.

Emanuela e Mariana Sabóia com Alexandra Lopez

Promotora Graça Amorim com a homenageada

Weber Faria e Cris Perini

Vitória Mendes e Fabiana Ceyhan

Titti Cassano com Bertha Pellegrino

Marcela Melucci e Márcia Hoffmann

RASANTE

O empresário Jânio Quadros Neto está de passagem por Brasília. Veio visitar conhecidos políticos e encontrar amigos da capital. O neto do ex-presidente Jânio Quadros e filho da saudosa ex-deputada Dirce Tutu Quadros atualmente vive entre Portugal e Estados Unidos. Sempre antenado, ele é conhecedor profundo da política brasileira.

PAZ EM CASA

O TJDFT participa, entre os dias 15 e 19 deste mês, da XXI Semana do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa. O evento será aberto, de forma virtual, hoje, a partir das 19h, com a aula magna “Jurisprudência do STJ e a Lei Maria da Penha”, que será proferida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogério Schietti Machado Cruz.

CONQUISTAS

O embaixador e escritor Raul de Taunay (foto) aterrissou no Brasil vindo de Nova York com uma novidade. O seu nome foi aceito por dois corpos de jurados para integrar o PEN Clube do Brasil, filiado ao renomado Clube Internacional de Poetas, Ensaístas e Novelistas sediado em Londres. A posse deverá ocorrer entre setembro e outubro no Rio.

Falando no embaixador Raul, que é bisneto do célebre Visconde de Taunay, ele também está na contagem regressiva para o lançamento de seu mais novo livro. O Sol do Congo, que ganhará noite de autógrafos marcada para o próximo dia 24, em um dos bares mais antigos e tradicionais da capital, o Beirute, localizado na comercial da 109 Sul.

CONVIDADA

A empresária paulistana Christiane Abrão aterrissa esta semana em Brasília. Ela desembarca na capital para prestigiar a festa que o desembargador aposentado Eustáquio Silveira e a advogada Vera Carla promovem na quinta-feira (18), na casa da família, no Setor de Mansões Park Way. A noite beneficente contará com show do cantor Fagner.

AGENDA

Quem também desembarca em Brasília para a festa de Eustáquio Silveira e Vera Carla é a colunista Kharina Nogueira, do jornal Folha do Estado, de Cuiabá. A comunicadora também participa de uma semana com influenciadoras digitais no DF como convidada da empresária Anna Paola Frade.

CARIDADE

Falando na festa de Vera Carla e Eustáquio Silveira, o casal está sugerindo aos mais de 250 convidados a doação de cestas básicas que serão revertidas para ONGs, igrejas e instituições de caridade que atendem ao Distrito Federal e Entorno. Valéria Leão Bittar promete surpreender com a decoração e a banqueteira Renata La Porta com as delícias servidas na noite.

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal