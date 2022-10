Diplomação e posse, novo prédio e sim em Punta entre os destaques da coluna

Eleito o 39º presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva irá cumprir o seu terceiro mandato como chefe da nação brasileira pelos próximos quatro anos. Tanto o candidato vencedor Lula como a futura primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, ocuparão o Palácio da Alvorada a partir de 1° de janeiro de 2023, como casal presidencial.

Recém-eleito em uma das eleições mais disputadas e acirradas desde a redemocratização do Brasil, além das expectativas com os nomes que irão compor o novo governo, também começam os preparativos para a cerimônia de diplomação no dia 19 de dezembro e a posse em 1º de janeiro de 2023, que inclui o tradicional evento no Palácio do Itamaraty.

NOVO PRÉDIO

Um dos hospitais mais tradicionais de Brasília, o Hospital Santa Luzia, da Rede D’Or São Luiz, na Asa Sul, será ampliado em breve. Na área onde atualmente funciona um estacionamento pago será erguido um moderno prédio para abrigar o hospital. O edifício atual será destinado ao funcionamento da maternidade.

SIM…

Revoada de brasilienses com destino a Punta del Este, no Uruguai, para o casamento da empresária Carol Valença com o jornalista Caetano Tonet Camargo. Os pais do noivo, Paulo e Valeska Tonet Camargo, receberão os convidados na próxima sexta-feira (4), para um welcome drink na casa do casal em Punta.

…EM PUNTA

Já no sábado (5), os noivos oficializam a união com uma cerimônia seguida de festa no Aguaverde Wine Lodge. A mãe da noiva, a empresária Ivana Valença, que em Brasília comanda o Shopping CasaPark, está cuidando de todos os detalhes do casório. Carol entrará na cerimônia com o pai Ulpiano Santiago.

Influenciadora digital Duda Portella Amorim é a aniversariante desta segunda-feira (31)

FESTA

O estilista Fernando Peixoto e o empresário Patrick Noronha vão reafirmar os votos do matrimônio no mês de novembro com uma festa black-tie para 250 convidados em Brasília. O local do evento está sendo guardado a sete chaves até o envio dos convites. A ambientação será assinada pelo decorador mineiro Kaká Fagundes.

Fechando o Outubro Rosa, Rita Márcia Machado e Heloísa Hargreaves no bingo beneficente da Rede Feminina de Combate ao Câncer

ÚLTIMOS…

A Casa Cor Brasília está em seus últimos dias de realização. A mostra, que em 2022 completou 30 anos, acontece até a quarta-feira, (2), no Estádio Mané Garrincha. E como já é tradição, a exposição encerra mais uma edição com o Special Sale, uma oportunidade para o público visitante levar para casa…

…DIAS

…entre centenas de itens disponíveis, adornos, obras de arte, mobiliário e materiais de construção expostos nos ambientes com preços especiais. O Special Sale será realizado em três dias: hoje, amanhã e quarta-feira. Os descontos variam de 25% a 60%. Os produtos estarão com etiqueta vermelha.

Fotos: César Rebouças, Arquivo Pessoal e Reprodução