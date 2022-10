Dia de celebração, vinho e jazz e prêmio merecido entre as notícias de hoje

A semana está sendo especial e de celebrações para o advogado e filantropo Estenio Campelo. Hoje, ele passa o Dia das Crianças ao lado do filho caçula João Gabriel, e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, de quem é devoto fiel, ao lado da esposa, a educadora Ana Cristina Campelo. No próximo sábado, dia 15, Estenio continua as comemorações com a mulher, desta vez pelo Dia do Professor.

VINHO E JAZZ

Com objetivo de promover encontros ao ar livre nas noites de Brasília, o Wine Jazz, que é realizado pela produtora As Duas, realiza hoje a sua última edição do Wine Jazz. Além de reunir músicos e empreendedores locais em uma programação eclética, o encontro também traz novidades surpresas para quem for. O evento acontece no Parque Bosque do Sudoeste, das 17h às 23h.

CINEMA…

Vai ser uma verdadeira maratona cinematográfica dos dias 22 a 29 deste mês, com sessões de filmes de diferentes partes do planeta. Sessenta e seis películas, entre 10 a 30 minutos, de países como Cazaquistão, Eslovênia, Colômbia, Camboja, Indonésia e países do continente africano serão exibidos no Cine Brasília, em uma programação intensa, diversa e totalmente gratuita.

…MUNDIAL

Trata-se da 14ª edição do Lobofest, que traz o tema Para não Esquecer, retratando a memória afetiva em histórias que, independente da localização geográfica, estão presentes na vida de todo ser humano. Brasília está representada pelo filme Andrômeda, de Lucas Gesser. Para a idealizadora da mostra, Josiane Osório, o festival é o mundo através da sétima arte.

SAUDADE

A emoção promete tomar conta da Paróquia São João Bosco, no Núcleo Bandeirante, amanhã, às 18h30. Será realizada no local a missa de sétimo dia da empresária Luzia Gontijo, falecida na semana que passou vítima de uma fatalidade. Os familiares e os amigos estão consternados. Os nossos sentimentos para o viúvo, o empresário Paulo Gontijo.

PRÊMIO…

O Grupo Sabin acaba de receber mais um reconhecimento pela excelência dos serviços de medicina diagnóstica oferecidos no DF e em 15 estados do país. O Sabin foi campeão no ranking do anuário da Época Negócios 360°, na categoria Saúde. Esta é a sexta vez que a empresa recebe o prêmio, que avalia as dimensões: visão de futuro e governança corporativa.

…MERECIDO

A sustentabilidade, inovação, gestão de pessoas e desempenho financeiro também são avaliados. Participaram do ranking 420 empresas, divididas em 25 setores. A presidente-executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla, recebeu o troféu pessoalmente, acompanhada da diretora Marly Vidal, e dos gerentes Bruno Barreto, Lourivana Lima e Felipe Neves em São Paulo.

DOBRADINHA

O jogador de futebol Radamés Martins e o empresário Gabriel Mancine iniciaram esta semana um projeto em conjunto. Trata-se do podcast PodCrê. Em um bate-papo descontraído e com conteúdo variado, serão entrevistadas personalidades da capital e profissionais que vivenciam no dia a dia com o propósito cristão de superar as adversidades e vencer na vida.

