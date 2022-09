Dez anos, eleições, mão amiga e luxo pé na areia entre os destaques da coluna

ELEIÇÕES

Falando sobre eleições em 2022, o Brasil tem pouco mais de 156 milhões de pessoas aptas a votar no próximo domingo, dia 2 de outubro. E, de acordo com uma pesquisa do IPEC, o antigo IBOPE, 67% dos brasileiros se interessam pelas eleições para escolher presidente, governador, senador e deputados. Já os que dizem ter pouco ou nenhum interesse somam 33% dos entrevistados.

MÃO AMIGA

Sempre atuante em favor dos menos favorecidos do DF e do Entorno, o JBr do Bem, responsável pelas ações solidárias do Jornal de Brasília, fez mais uma doação no último domingo. Desta vez, enxovais para recém-nascidos. Banheiras, fraldas, roupas, sapatinhos e outros itens. Tudo doado para gestantes carentes da ONG Boa Nova de Samambaia.

PELE SAUDÁVEL

A médica dermatologista Mariana Corrêa acaba de retornar da Coreia do Sul e da França, onde recebeu convites para fazer treinamentos sobre cuidados da pele. Por lá, Mariana recebeu um pedido para dar aula em Portugal sobre as técnicas de toxina botulínica que ela usa na sua prática dermatológica: a Escultura do Olhar. Assunto que despertou interesse.

Médicos André Borba e Mariana Corrêa durante os cursos ministrados em Portugal

“Para muitas pessoas a toxina botulínica se limita somente a tirar rugas, mas com muitos estudos e pensando em realçar as belezas individuais, fui avaliando áreas e pontos que são possíveis para deixar o olhar mais descansado, mais belo, com resultados naturais, atenuando as rugas, melhorando a qualidade da pele”, revela ela.

DEBATE HOJE

O apresentador e âncora do DF2 da Globo Brasília, Antônio de Castro, comanda hoje, ao vivo, após a novela Pantanal, os últimos debates com candidatos ao GDF. Direto dos estúdios da Globo estarão Ibaneis Rocha, Paulo Octavio, Leandro Grass, Leila do Vôlei, Keka Bagno, Izalci Lucas e Coronel Moreno falando de suas propostas e perguntando um ao outro.

MINISTROS…

A semana será movimentada no judiciário. Por meio da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE) realiza o seminário “Arguição de Relevância no Recurso Especial”. O evento está marcado para amanhã (28), das 9h30 às 13h, no auditório do STJ.

…REUNIDOS

Entre os participantes, estão os ministros do STJ Mauro Luiz Campbell Marques, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Benedito Gonçalves, Antônio Saldanha Palheiro e Regina Helena Costa, bem como a ministra do Tribunal Superior do Trabalho Maria Cristina Peduzzi. A juíza federal Caroline Tauk também participará do encontro em Brasília.

LUXO PÉ NA AREIA

Com abertura confirmada para 6 de outubro na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa, o BA’RA Hotel é o mais novo empreendimento de luxo do Nordeste. A propriedade é fruto da união entre a construtora Massai, do jogador de futebol e empreendedor Hulk, da Florense Paraíba e da Hofmann Station, escritório de desenvolvimento imobiliário.

O empreendimento contará com 123 unidades, sendo 4 suítes e 119 apartamentos. As areias brancas da praia e o azul do mar poderão ser apreciados da piscina com vista panorâmica localizada na cobertura. Gefferson Alves, nome conhecido na hotelaria de luxo do Brasil, será o diretor-geral do cinco estrelas. A gastronomia será assinada por Carol Penarotti.

PALESTRA

Minervino Neto, CEO da Dale Carnegie Treinamentos, multinacional que completa 110 anos com uma série de ações sociais pelo mundo, dará uma palestra nesta terça (27) sobre “Como vender ideias e influenciar pessoas”, às 19h, no Auditório do IDP Asa Norte. A entrada é gratuita mediante doação de brinquedo e inscrição pelo site da empresa.

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal