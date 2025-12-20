Despedida, novo livro, aniversário e réveillon entre os destaques da coluna

Em conversa com a coluna, o empresário João Maione revelou que o bar e restaurante Mezanino, localizado na Torre de TV, irá fechar no próximo ano. De acordo com Maione, a Torre passará por uma grande obra. Antes de encerrar as operações, o Mezanino irá promover uma badalada festa de Réveillon, com uma das mais bonitas vistas para a queima de fogos.

Ex-ministro do TSE Roberto Rosas, o advogado Pedro Gordilho, a desembargadora federal Daniele Maranhão e o homenageado, ex-presidente do STF Carlos Mário Velloso

A FELICIDADE…

O engenheiro e escritor pernambucano Edjair Alves aterrissa em Brasília por um motivo especial. Ele lança na capital o seu novo livro, A Felicidade Entre as Gerações. Na obra, o autor apresenta um estudo que mergulha na percepção da felicidade entre diferentes faixas etárias ao redor do mundo. O título é fruto de uma rica pesquisa realizada em Vancouver…

…ENTRE…

…e San Francisco, no Canadá e Estados Unidos, reunindo observações sobre o comportamento de mais de 160 jovens da Geração Z. Edjair buscou, em oito meses de convivência com o grupo, identificar como as diferentes gerações percebem a felicidade em mais de 18 países, como Brasil, Tailândia, Turquia, França e Panamá. O autor aborda temas interessantes…

…AS GERAÇÕES

…como o planejamento pessoal, o protagonismo na construção da própria história, a relação entre felicidade e trabalho, e como a felicidade se conecta à longevidade. A sessão de autógrafos ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 22, das 17h às 20h, no Ernesto Cafés Especiais da Caixa Cultural, localizado no Setor Bancário Sul. Lançamento imperdível.

ANIVERSÁRIO

O almoço da Confraria Pedro Gordilho/Carlos Velloso, no Dim Francisco Restaurante, na Asbac, antecipou a comemoração do aniversário do ex-presidente e ex-ministro do STF, Carlos Mário Velloso, na véspera de completar 90 anos de idade. Na ocasião, o advogado Pedro Gordilho discursou. “Há grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos. Mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes. Você, Carlos Velloso, faz com que todos, que se acham em seu entorno, enaltecidos, se sintam grandiosos. Obrigado”, disse Pedro Gordilho.

RÉVEILLON

O Piri Lounge prepara a terceira edição de seu réveillon em Pirenópolis, Goiás, com festa de 31 de dezembro e 3 de janeiro. A virada do ano terá como destaque os DJs Chemical Surf e Ariel B, em uma noite com open bar e open food. A programação segue no dia 2 com o label Good Times, projeto do DJ e produtor Illusionize, e se encerra no dia 3 com o tradicional Roof Time.

CÉU TOMBADO

Bruno Stuckert apresenta a exposição Céu Tombado no mezanino da Livraria Travessa, no CasaPark. A série propõe um novo olhar sobre Brasília, fotografada de baixo para cima, onde o céu, a luz e o horizonte aberto se tornam protagonistas da paisagem. O título dialoga com o tombamento do Plano Piloto e reforça a ideia de que o céu também é patrimônio da capital.

ENCANTO

O Bali Park promove no próximo sábado, dia 20 de dezembro, a sua primeira Parada de Natal. O complexo aquático localizado às margens do Lago Corumbá IV promete uma experiência lúdica, musical e de muita magia para apresentar, também, a nova personagem da família Bali: a Capivara. Haverá ainda um cortejo animado composto por Papai Noel.