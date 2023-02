Desfile em Milão, cliques e de Toffoli a Gianecchini entre os destaques de hoje

NOVO LIVRO

A Casa do Ceará promove no dia 21 de março, o lançamento do livro Poesias Reunidas, do poeta, compositor e renomado advogado de Brasília, Estenio Campelo. A apresentação ficará a cargo do jornalista e escritor Edmilson Caminha. A noite de autógrafos, que será seguida de coquetel, terá a renda da venda das obras destinada ao Lar dos Idosos da Casa do Ceará.

PARQUES…

Com cerca de 253 parquinhos públicos voltados para as crianças, a região do Plano Piloto, que compreende, além das asas Sul e Norte, o Sudoeste, o Noroeste, a Vila Planalto e a Vila Telebrasília, está passando por um cronograma de manutenções periódicas dos espaços. Somente nas duas últimas semanas, antes e durante o Carnaval, a iniciativa…

…EM DIA

…passou por 50 parques com serviços de limpeza, capina, refilamento e roçagem. A ação proporciona mais segurança e diversão para a comunidade. Também são feitos a manutenção dos brinquedos, o afofamento, peneiramento e, às vezes, até complemento das areias dos espaços. A Administração do Plano Piloto é a responsável pela manutenção dos parquinhos.

CENTENÁRIO DE…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na próxima quarta-feira, dia 1º de março, completará cem anos da morte do célebre jurista Rui Barbosa. A data será marcada por uma série de homenagens. Entre elas, a prestada pela Editora Migalhas, que lança as Migalhas de Rui Barbosa, em dois volumes. O primeiro conta com a apresentação de Beto Simonetti, presidente da OAB.

…RUI BARBOSA

Já o segundo volume é prefaciado pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. As obras reúnem mais de 1.500 preciosidades garimpadas minuciosamente da extensa obra da Águia de Haia. Também em 1º de março, será lançado o livro Ruy Barbosa – O Advogado da Federação e da República. Obra de autoria do ex-bâtonnier da advocacia Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

CAPACITAÇÃO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor de novos negócios do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP), Henrique Farinon (foto), segue na tarde desta segunda-feira para Belo Horizonte. Na capital mineira ele falará sobre o lançamento do Programa Nacional de Governança Pública, o PRONAGOV. A iniciativa está chegando com força total em todos os municípios brasileiros.

“O PRONAGOV servirá para capacitar servidores, gestores públicos e cidadãos comuns – de forma gratuita – para se tornarem agentes de governança. Dessa forma, será possível acompanhar e entender melhor o funcionamento da sua cidade e ter as ferramentas adequadas para fiscalizar as decisões tomadas pela alta gestão”, explicou Henrique.

CONTROLE SOCIAL

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) vai promover mês que vem a roda de conversa Boas Práticas de Controle Social no Distrito Federal, dia 3 de março, com início previsto para às 15h. Organizado pela Escola de Contas do TCDF, o evento será realizado no Plenário da Corte e também transmitido, ao vivo, pelo canal do Tribunal no YouTube, que é @tcdf.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UM ANO DE ÁTILA NETO

O advogado Átila Sidney Lins de Albuquerque Filho e a médica Anna Flávia Roriz Lins de Albuquerque festejaram em grande estilo o primeiro ano do filho Átila Neto. O espaço de eventos Catavento Lago Sul foi o local escolhido para a comemoração que reuniu 150 convidados. A noite contou com o tema O Circo do Átila Neto. O deputado federal Átila Lins e a esposa Rita prestigiaram o aniversário do neto.

EDUCAÇÃO…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seja em casa, na escola, na vida profissional ou social, um bom relacionamento é a porta de entrada do sucesso em qualquer aspecto da vida. É com este gancho que o episódio 3 do podcast Menthalidade Feminina recebeu a empreendedora, comunicadora e influenciadora digital Alice Simão, idealizadora e diretora das escolas Kingdom School.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…INFANTIL

Com mais de 417 mil seguidores, somando Instagram, TikTok e inscritos no YouTube, ela é especialista em maternidade e educação infantil. Alice bateu um papo com as apresentadoras Andressa Furtado e Julia Guimarães sobre alguns de seus principais insights a respeito de criação dos filhos, empreendedorismo e liderança feminina. Vale a pena conferir.

DE TOFFOLI A GIANECCHINI

O ministro do STF, Dias Toffoli, curtiu o show da cantora Ivete Sangalo na madrugada do último domingo, dia 26, no Camarote Bar Brahma durante o desfile das campeãs das escolas de samba de São Paulo, no sambódromo do Anhembi. Cercado por uma equipe de seguranças, Toffoli circulou pelo espaço tranquilamente, muitas vezes sem ser reconhecido.

Por volta das 1h da manhã, o ministro se deslocou em direção a uma área vip para ficar mais próximo do palco onde a cantora baiana animou o público estimado em mais de 7.000 mil pessoas no espaço. Também passaram por lá, os atores Reynaldo Gianecchini e Bruno Fagundes, a ex-BBB Thelminha Assis, além de outros famosos que curtiram o desfile das campeãs.

Astro de inúmeras novelas da TV Globo por mais de vinte anos, Reynaldo Gianecchini falou na ocasião à coluna MC que não pretende mais fazer novelas. Seu foco principal agora são as séries, filmes e também o teatro, uma de suas paixões. O ator acabou de gravar um filme para a Netflix e estreia uma peça sobre diversidade no próximo mês de março, na capital paulista.

TELONA

Tem cinema no CCBB Brasília no próximo mês. O IV Festival Internacional de Cinema Fantástico promete movimentar o Centro Cultural Banco do Brasil de 8 a 18 de março. Na programação, ao todo, haverá 55 filmes curtas e longas metragens, de 25 países. Além das produções , a programação terá também atividades para crianças, bate-papos e muito mais. Um programa para ser feito em família, em especial no fim de semana.

CLIQUES

Se você é apaixonado por fotografia, aí vai uma dica. Já estão abertas as inscrições para a décima edição do Festival Mês da Fotografia, que este ano tem como tema Encontros e suas Possibilidades. A novidade de 2023 é o Prêmio Aquisição Museu Nacional da República no valor de 10 mil reais. A foto vencedora fará parte do acervo da instituição.

ENSINO QUE…

O ensino à distância tem a cada dia mostrando a sua importância. O cidadão sul-sudanês John Mustapha Kutiyote concluiu este ano o MBA Global do Centro Universitário Apparecido dos Santos (Uniceplac), no Gama, em parceria com a Hayek Global College. O modelo de ensino à distância garantiu a especialização de John, mas não minimizou os desafios.

…TRANSFORMA

Sem eletricidade e internet em sua cidade natal, Yambio, ele superou as adversidades para completar a graduação. Sempre com objetivo de transformar a vida dos jovens do Sudão do Sul por meio do empreendedorismo. Além do jovem, outros estudantes da França, Romênia e dos Estados Unidos também estão fazendo especialização à distância.

RED CARPET

A apresentadora Gabriela Araújo, mais conhecida como Gabiisteca foi confirmada na cobertura do Oscar 2023 na parte digital da TNT Brasil. A jovem estará no tapete vermelho entrevistando as celebridades que estarão presentes no evento. A premiação vai acontecer no dia 12 de março, em Los Angeles, na Califórnia. Gabiisteca viajará dias antes para o local.