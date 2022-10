Denise Zuba movimenta Casa Cor Brasília com evento em seu ambiente

Dona de um dos escritórios de arquitetura mais requisitados do Brasil, Denise Zuba (foto) brindou junto com a filha Juliana Zuba e com Juliana Couto Pimenta da Veiga, sócias da Denise Zuba Arquitetos e Associados, o sucesso do ambiente Bem aqui, logo ali… Espaço Finitura, na Casa Cor Brasília.

Uma sunset party para convidados celebrou o espaço movimentando a Casa Cor Brasília, que tem este ano como cenário o Estádio Mané Garrincha. “Estamos selando o sucesso do nosso ambiente para nossos fornecedores, parceiros e clientes especiais. Tenho muita gratidão”, disse Denise.

SAÚDE

A EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) estão destinando R$ 20 milhões para a indústria de equipamentos médicos e odontológicos. Iniciativa para o fomento de tecnologias a serem incorporadas ao SUS.

RELAÇÕES…

Notícia boa envolvendo Brasil e Estados Unidos. Os primeiros nove meses de 2022 registraram US$ 67,3 bilhões em trocas de bens entre Brasil e EUA. Valor recorde para o período e aumento de 36% (ou US$ 17,8 bilhões) em relação ao mesmo intervalo de 2021, diz levantamento da Amcham Brasil.

…RENTÁVEIS

Os dados são do Monitor do Comércio Brasil-EUA. O documento, publicado pela Câmara Americana de Comércio, aponta também que a corrente de comércio entre os dois países deve ultrapassar a marca inédita de US$ 80 bilhões em 2022, mesmo com a crise econômica que envolve o Brasil.

Empresária Maria Clara Tapajós, última dona do Hotel Glória, no Rio, com Patrícia Anastassiadis no lançamento do livro comemorativo aos 100 anos do Glória

IMPRENSA

Já tem data marcada a 17ª edição do Prêmio Engenho de Comunicação, promovido pela jornalista Kátia Cubel em Brasília. O Jornal de Brasília é finalista na categoria “Veículo Impresso”. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 25, durante cerimônia seguida de festa no Espaço Cultural do TCU.

COLORIDO

Pedro Ariel Santana estará em Brasília nesta terça-feira. À noite, o curador e diretor de relacionamento da marca Casa Cor, lança o seu mais novo livro A Grande Beleza – Cores. Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá, organizadoras da Casa Cor Brasília, serão as anfitriãs do evento.

NATAL

O Taguatinga Shopping anunciará as novidades do Natal com um jantar especial para convidados no próximo dia 24, no restaurante Coco Bambu do centro de compras. Sucesso no ano passado, a árvore com 33 metros de altura na área externa do shopping promete surpreender.

As empresárias brasilienses Priscilla e Roberta Baracat com a também empresária Luciana Caied no evento de inauguração da Clínica Inti no Sudoeste

JURADOS

Os escritores Gracia Cantanhede, Isolda Marinho, Beth Fernandes, Maurício Witczak e Sheila Gualberto Borges Pedrosa são os jurados do II Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil, iniciativo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, que promete descobrir talentos.

ESCOLHIDOS

A Globo Filmes chega à 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo com cinco documentários e três filmes de ficção presentes. Na Mostra Brasil, os grandes destaques são Amazônia, a Nova Minamata?, do diretor Jorge Bodanzky e o sucesso Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, dirigido por Pedro Bronz.

Fotos: César Rebouças e Miguel Sá