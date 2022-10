De camarote, arte egípcia, ora pois, inspirações e viva o Malta entre os destaques do dia

O show de Zeca Pagodinho em Brasília movimentou o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no último sábado. A convite do Casapark Prime, arquitetos, designers de interiores e convidados especiais assistiram o mais recente espetáculo de Zeca Pagodinho. Do camarote que teve como anfitriã a empresária Ivana Valença e catering exclusivo preparado pelo chef Marcelo Petrarca, os convidados curtiram o show Mais Feliz do sambista que está em turnê nacional.

Hélio Albuquerque e Daniel Mangabeira

Anfitriã Ivana Valença entre Simone Patrícia Tristão, Vandira e Manuella Peixoto

ARTE EGÍPCIA

A próxima edição da Mercato Feira de Artes, Antiguidades e Design, no Gilberto Salomão, apresenta uma exposição inédita, nessa 14ª edição que, excepcionalmente, acontece na sexta (28), sábado (29) e domingo (30). São 37 peças em bronze, que retratam deuses sagrados como Isis, Osiris, Bastet, Harpocrates, Khonsu e Nedertum, entre outros. A coleção pertence ao colecionador Aristos Rodopoulos.

ORA POIS

A Embaixada de Portugal será palco para o lançamento do Festival Mundo-Gastrô na próxima quinta-feira (27). Desta vez o festival nos transporta até o país lusitano por meio da gastronomia. Mais de 20 casas estão inscritas. O evento, de 28 de outubro a 13 de novembro, é uma realização da Associação Semper Fidelis e Sindhobar. Esta edição conta com apoio da Embaixada de Portugal, Fercomércio e Casa Del Maipo.

INSPIRAÇÕES

A Galeria Index recebe, na quinta-feira, convidados para a abertura do seu mais novo projeto. Index: Arte. Cidade. Identidade. O coletivo de artistas estará disponível para visitação até fevereiro de 2023, no MAB – Museu de Arte de Brasília. A abertura do projeto terá a exibição de dez minidocumentários e a exposição

dos artistas que protagonizam os vídeos. Entre os nomes, Adriana Vignoli e Azul Rodrigues.

VIVA O MALTA

Vai ao ar neste sábado, ao meio-dia, a edição especial do programa que o SBT gravou no Teatro do Brasília Shopping para celebrar o aniversário do apresentador Felipe Malta. O auditório estava lotado

de telespectadores que se inscreveram contando como o Malta faz parte das suas vidas através da televisão. Felipe se emocionou com todas as surpresas e homenagens, de famosos e de fãs.

TUDO ROSA

A Artefacto Brasília e a Quadra realizam em seus espaços nesta terça-feira, um evento especial. Trata-se de um talk show sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização, prevenção e luta contra o câncer de mama. A empresária e designer de interiores Denise Zuba, a médica Marcela Cammarota e a empresária Joana Jeker participarão do encontro e falarão sobre a iniciativa da campanha e a importância da data.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: César Rebouças