Contagem regressiva, debate, realeza e legado entre os destaques da coluna

O próximo domingo, dia 18, será muito especial para Cleucy Oliveira. Ela completa mais um ano de vida recebendo o carinho do marido, o ex-senador e empresário Luiz Estevão, dos filhos e dos netos. A mãe, dona Elcy, e a irmã Claudia Meireles também prometem se juntar ao coro de parabéns.

Já na sexta-feira, dia 23, Cleucy, que é uma personalidade querida do circuito social de Brasília, ganha um almoço em sua homenagem da amiga de longa data, empresária e RP Cláudia Salomão. O encontro será para as amigas mais próximas da aniversariante, no Setor de Mansões do Lago Norte.

TEMPERO

A segunda fase da competição gastronômica, de esfera mundial, voltada a chefes com até 30 anos, a S. Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022-23 já começou. A novidade desta edição é a jovem brasileira Tabatha Bertoni, de 23 anos. Ela foi uma das 16 pessoas selecionadas para disputar as finais regionais em setembro, na Colômbia.

DEBATE

O SBT Brasília e a rádio Nova Brasil Brasília promovem amanhã, 18h30, debate com os principais candidatos ao governo do Distrito Federal. Todos falarão sobre suas intenções e propostas. O apresentador Felipe Malta será o mediador. Entre os confirmados no encontro estão Ibaneis Rocha, Paulo Octavio, Izalci Lucas, Leila do Vôlei, Leandro Grass, Keka Bagno e Coronel Moreno.

REALEZA

Falando no SBT Brasília, o titular da coluna estará amanhã, às 12h, no programa É Sábado!, apresentado pelo jornalista Felipe Malta. Na ocasião, falaremos sobre etiqueta em encontros com a família real britânica, a repercussão da morte da rainha Elizabeth II e sobre o agora Rei Charles III e as polêmicas já no início de seu reinado. Vale a pena conferir.

LEGADO

A trajetória de Renato Matos, considerado um dos mais singulares e inventivos artistas brasileiros, está sendo mostrada até o dia 23 de outubro, no Espaço Cultural Renato Russo. A exposição Natureza Torta – Renato Matos 70 Anos está revelando um lado pouco conhecido do artista, que foi fundamental na construção da identidade cultural dos brasilienses.

Foto: César Rebouças