Comemoração, premiação, saúde e olhar social entre os destaques da coluna

PREMIAÇÃO

Chegando o grande dia de uma das maiores premiações do Distrito Federal. O Top of Mind, realizado pelo Jornal de Brasília, movimentará o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), amanhã, com uma noite especial. O decorador Robinho Lemos, por mais uma edição, assina a ambientação do evento.

SAÚDE

Santa Maria e Gama terão duas novas UBSs para sanar uma demanda muito antiga da saúde dessas duas regiões administrativas. Quem está festejando a notícia é o deputado federal Gilvan Maximo, que tem colaborado com a saúde nestas regiões, por meio de destinação de emendas (recursos) do seu mandato.

GIGANTE

Mais de 1.300 profissionais do ramo de vendas e comércio foram impactados pela 30ª edição da imersão DNA de Gigante, realizada pelo mentor André Nunes, conhecido como O Gigante. O público do evento, realizado no Complexo Brasil 21, aprendeu passos fundamentais para quem deseja se tornar um vendedor de sucesso.

NOVIDADE

O cantor e compositor Zeeba, autor de parcerias famosas com o DJ Alok, passou por Trancoso, na Bahia, na semana que passou. Por lá, ele gravou um clipe, que deu o que falar na pacata cidadezinha praiana. Zeeba escolheu como imagem de fundo, para a gravação do clipe, o mar avistado do quadrado do balneário baiano.

OLHAR SOCIAL

Quem desembarca em Brasília no próximo dia 11 é a empresária Janaína Ortiga. Ela aterrissa na capital federal para lançar a sua segunda coleção de óculos, em parceria com a Tecnótica, da empresária Márcia Matos. As novidades da collab, que é voltada para a filantropia, serão apresentadas na Tecnótica do Lago Sul.

MADE IN BRASÍLIA

A Confraria, marca de acessórios feitos à mão, inaugura o seu quarto espaço no Brasil, no dia 7 de novembro. Depois do Lago Sul, Trancoso e CJ Shops, em São Paulo, a label da empresária Ana Paula Braga de Ávila e Silva desembarca no ParkShopping, em Brasília. O endereço marca o retorno da marca ao mall.

SETOR…

O projeto Canal Legal está oferecendo cursos gratuitos de recepcionista, backstage (roadie) e libras para os moradores do Distrito Federal que desejam se capacitar no setor cultural local. As aulas são ministradas virtualmente e têm inscrições abertas até janeiro no site da iniciativa: canallegal.twygoead.com.

…CULTURAL

A ação é promovida pelo Instituto Brasil Sapiens. Ao todo, cada curso tem 40 horas de ações formativas, somando videoaulas, materiais complementares e avaliações. Sem dúvida, uma excelente iniciativa para os brasilienses que fogem do desemprego e ao mesmo tempo querem estar antenados nas mais variadas áreas de atuação.

