Comemoração em Salvador com a presença de brasilienses é destaque na coluna

SPEAK DATING

Marcado para o próximo sábado, dia 24, o Speak Dating, uma atividade 100% virtual e gratuita que integra a programação da XVIII Semana da Europa. Nas salas de encontros, as pessoas poderão praticar línguas estrangeiras e conhecerem novos universos idiomáticos. O evento irá oferecer ambientes para apresentar a cultura de diversos países.

ELE MERECE

A Embaixada do Japão em Brasília promoveu uma cerimônia oficial para a entrega da Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Laço, ao ex-presidente da Embrapa, Carlos Magno Campos da Rocha. A Ordem do Sol Nascente é uma honraria concedida pelo governo japonês desde 1875 a pessoas que tenham contribuído com serviços ao país.

BOA CAUSA

A designer Ariedna Gomdini expõe suas peças na Casa Cor Brasília. Dona de joalheria homônima, a empresária é especializada em peças que dão delicadeza, sofisticação e significado ao ouro, à prata e a outras pedras preciosas. Para o evento, ela preparou uma mostra especial em conscientização do Outubro Rosa e do Novembro Azul.

BRASIL IMPÉRIO

A 13ª edição da Mercato Feira de Artes, Antiguidades e Design do Gilberto Salomão, que acontece neste fim de semana, faz homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil com peças do tempo do império. O curador Antônio Aversa garimpou preciosidades, como uma espada de equitação forjada em bronze, que pertenceu a Dom Pedro II.

CEO da Brado Comunicação, Yascara Souza, empresária de sucesso em gestão estratégica de grandes marcas nacionais e internacionais, aterrissa em outubro em Brasília para uma série de encontros

RAQUETE

A unidade do SESC de Taguatinga Sul vai realizar o torneio de tênis intitulado ‘Open de Tênis’, que contempla categorias de iniciantes, intermediário e avançado, masculino e feminino. A competição será realizada de 1º a 29 de outubro, nos finais de semana. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de setembro e vão abarcar o público em geral.

CRIAÇÕES

Obras de Burle Marx estarão na próxima exposição da Casa Albuquerque, no Lago Sul. Em parceria com a Almeida & Dale, de amanhã até 29 de outubro, Botânico Pictórico reunirá pinturas e projetos do artista feitos para Brasília em uma seleção pensada pelo curador da exposição, Guilherme Wisnik. Para os amantes das artes fica a dica.

GELADINHAS

O DF Plaza Shopping comemora a chegada de seus cinco anos com um brinde de aniversário. Nos dias 24 e 25, das 12h às 21h, será realizado o Beba no DF, uma feira de cerveja na praça do complexo gastronômico do centro de compras. Para a edição, seis cervejarias com mais de cem rótulos. Entre as participantes estarão Ayres, Astúria e Heisen.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: Arquivo Pessoal