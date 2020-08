Com covid-19, jornalista Jorge Eduardo Antunes está na UTI do Hospital Santa Helena

PUBLICIDADE

O jornalista Jorge Eduardo Antunes, ex-editor-chefe do Jornal de Brasília, atualmente apresentador do programa Ponto e Vírgula, na rádio JK-FM, e diretor de Comunicação nas Organizações PaulOOctavio, na capital, segue internado em estado estável na UTI do Hospital Santa Helena, na Asa Norte.

Jorge está com covid-19 e também contraiu dengue hemorrágica. Na madrugada deste domingo ele precisou ser entubado. De acordo com a esposa, a jornalista Andrea Salles, as funções dos órgãos estão bem. “Fizeram para preservá-las. Jorge estava muito cansado e com plaquetas baixas”, disse ela.

Foto: Arquivo Pessoal