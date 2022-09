Coluna Marcelo Chaves relembra passagem da rainha Elizabeth II por Brasília

Notícia triste e que deixou o mundo de luto. O falecimento da rainha Elizabeth II, aos 96 anos, surpreendeu a todos na semana passada. Elizabeth foi a 2ª monarca que ficou mais tempo no trono (70 anos), perdendo apenas para o rei Luís XIV, da França, que permaneceu por 72 anos no poder. Uma das personalidades mais respeitadas e queridas do mundo, deixou um legado impecável e se mostrou firme ao enfrentar desafios, dando exemplos de simplicidade e resiliência.

A rainha sendo recebida na Base Aérea de Brasília

A rainha faleceu no Castelo de Balmoral, na Escócia, uma de suas propriedades preferidas. Ela nos deixou de maneira pacífica, de acordo com um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham. Chefes de Estado pelo mundo emitiram notas e fizeram homenagens para a monarca. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro divulgou nota e decretou luto oficial de três dias. Os ex-presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva fizeram homenagens nas redes sociais.

Cumprimentando a então primeira-dama do DF, Maria Helena Gomide

Na ocasião das comemorações pelos 200 anos de Independência do Brasil, a rainha enviou uma mensagem de felicitação para o presidente Bolsonaro e para a nação brasileira. Sobre a sua morte, a Embaixada do Reino Unido em Brasília, emitiu nota afirmando que a perda de Elizabeth II está sendo um momento de imensa tristeza para milhões de pessoas ao redor do mundo e também destacou as suas principais qualidades, entre elas a ligação com centenas de instituições de caridade.

Elizabeth II visitando a Torre de TV

Passagem por Brasília

Para homenagear a monarca, que também era muito querida entre os brasileiros, vamos relembrar a sua única visita ao Brasil, em especial Brasília, onde foi recebida pelo presidente Costa e Silva em 1968. A ex-primeira-dama Maria Helena Gomide, viúva do então prefeito de Brasília, Wadjô da Costa Gomide, ciceroneou a rainha nos três dias de sua visita oficial. “Quando recebi a notícia de que ela visitaria a cidade, achei surreal. Afinal Brasília não tinha nem dez anos de inaugurada”, disse Maria Helena à coluna. Na época, com 23 anos de idade.

O então presidente Costa e Silva recebeu a soberana do Reino Unido para um jantar de gala no Itamaraty

“As pessoas na rua estavam eufóricas com a oportunidade de vê-la, mesmo que de longe. Em todos os lugares havia gente. Desde o Hotel Nacional, onde ela e o príncipe Philip ficaram hospedados até na Torre de TV, onde o casal fez uma visita para conferir a vista da cidade por cima”, relembrou Maria Helena, na época grávida de seu primeiro filho, Oswaldo. A ex-primeira-dama também se recorda da visita feita a uma escola da 308 Sul, com crianças presentes fazendo uma homenagem para a rainha, que ficou bastante emocionada na ocasião.

Por onde passou, a rainha se transformou no centro das atenções entre autoridades e populares

“Fiquei muito triste com a notícia. Eu tinha a sensação de que ela chegaria aos 100 anos e receberia uma linda e justa homenagem. Infelizmente não foi possível. A presença dela foi muito marcante. Ela sempre foi muito digna e cumpriu o seu papel até o final. Deixa muitos exemplos, entre eles o da disciplina e o da ordem. Tudo sempre com muita simpatia”, destacou Maria Helena Gomide, que até hoje guarda com carinho uma importante comenda recebida pelo marido Wadjô da monarca em agradecimento, na ocasião da visita feita a Brasília.

Essa foi a única visita da monarca ao Brasil

Maria Helena finaliza revelando que ela e o marido acompanharam a soberana do Reino Unido até o aeroporto, para onde embarcou rumo a São Paulo e Rio de Janeiro. Lá, ela teve encontro com o nosso rei Pelé. “A rainha Elizabeth II fará muita falta. Mais um capítulo importante de nossa história que nos deixa rumo à eternidade. Que ela descanse em paz”. Personalidade marcante do século 20 e também do século 21, Elizabeth II deixou a sua marca, que passará de geração em geração. O filho, o agora rei Charles III, sucede a mãe.

Fotos: Arquivo Pessoal