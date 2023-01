Coluna Marcelo Chaves desta segunda-feira trazendo notícias exclusivas

PROCURA

O governo alemão está auxiliando na contratação de enfermeiros brasileiros para atuar na Alemanha. O pré-requisito é falar alemão fluentemente. O sul do Brasil, em especial as cidades com colônias alemãs estão sendo o foco da procura. A novidade foi revelada na semana passada na Embaixada da Alemanha em Brasília, em almoço para jornalistas da capital.

ESCASSEZ

A Alemanha também vive um déficit de mão de obra especializada na construção civil, com escassez de pedreiros e engenheiros. Bem como o segmento da hotelaria, que sofre com a falta de profissionais. O país está tendo que importar mão de obra. Ainda no encontro com a imprensa de Brasília, foi revelado que a nação europeia está apoiando 170 projetos sociais em andamento no Brasil.

VISITA

Falando na Alemanha, o embaixador alemão Heiko Thoms, confirmou a visita do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, ao Brasil no dia 30. A data havia sido antecipada pelo presidente Lula. Olaf Scholz virá acompanhado de uma comitiva de empresários e de seu ministro de Cooperação Econômica. A visita terá como foco as pautas ambientais e econômicas.

BRASÍLIA COMO INSPIRAÇÃO

Com um aplaudido trabalho tendo os famosos monumentos e palácios de Brasília como inspiração, o artista gráfico Pedro Henrique Garcia, nascido e criado na capital e atuando há 30 anos no segmento, vem colhendo os frutos da série de artes retratando a cidade que começaram a ser feitas em 2020 como homenagem a Brasília no ano em que completou 60 anos.

Pedro Henrique Garcia planeja nova mostra com o seu trabalho

“Em plena pandemia de covid-19, com a cidade toda fechada, em isolamento social, foi a forma que encontrei para festejar a data. As gravuras foram produzidas em séries numeradas e parte do valor arrecadado com as vendas foi convertido em cestas básicas para a população carente do DF. Hoje toda a série já tem 60 artes mostrando diversos pontos da capital”, diz ele.

Palácio da Justiça também está entre as criações do artista gráfico

No ano passado, 21 gravuras da série foram expostas em mostra na Galeria Fayga Ostrower (Eixo Cultural Ibero Americano). Para este ano, Pedro busca um espaço para montagem de uma exposição com a série completa. O artista vem criando novas artes, como a do Palácio da Justiça, que ganhou nova gravura em homenagem à democracia do Brasil.

O HOMEM…

Novo comandante do exército brasileiro, desde a semana passada após decisão do presidente Lula, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva tem um currículo elogiado. Além de ter feito inúmeros cursos, palestras e ter participado de missões e operações especiais, ele possui condecorações nacionais e estrangeiras, somando mais de vinte no total.

…DO EXÉRCITO

Paulistano, Tomás Ribeiro Paiva, que é general desde 2019, foi palestrante de estabelecimentos de ensino civis e militares, dentre os quais se destacam o Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores e o Colégio Interamericano de Defesa. Ele é casado com Maria Cristina e pai de Marcela, Tomás Felipe, Ana Gabriela e Tomás André.

TALENTO

Após 20 anos atuando na Ambev, nos últimos dez como diretor de Relações Institucionais e Governamentais (RIG) , o executivo Disraelli Galvão acaba de abrir uma agência de consultoria RIG, a Seta, em sociedade com a FSB Comunicação, atuando em todo o Brasil. Disraelli terminou recentemente na Harvard Business School um curso sobre liderança.

PONTE-AÉREA

Natural do estado do Piauí e radicado em Brasília há algumas décadas, o ator, humorista, comediante, diretor e produtor cultural Carlos Anchieta (foto), graduado em Artes Cênicas pela Faculdade Dulcina de Moraes, está desde o ano passado na ponte-aérea Brasília -Teresina por um motivo especial. Desde o final da gestão do ex-governador piauiense Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento, Carlos é secretário de Cultura do Piauí.

Conhecido nos palcos do DF pelas apresentações com o seu icônico personagem Maria dos Prazeres, uma empregada doméstica vinda do Nordeste para a capital federal que vivia histórias de força e superação com pitadas de humor e a citação de nomes famosos de Brasília como o da empresária e socialite Moema Leão e do cabeleireiro Carlinhos Beauty, Anchieta trocou os palcos por um gabinete.

Com o início da gestão do atual governador Rafael Fonteles, o convite para continuar na pasta foi feito e Carlos permanece, dando continuidade aos projetos realizados em favor da cultura de seu estado natal. “Estou feliz em poder contribuir para a cultura piauiense”, diz ele, que tem boas recordações dos palcos, e, sempre que pode, vem do DF visitar o filho Ravi, de um ano, que mora aqui.

INICIATIVA

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) firmou contrato de prestação de serviço, por meio da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF, órgão vinculado à pasta, com a OAB-DF, que visa a contratação de mão de obra carcerária. Tudo será feito de forma contínua dentro do Programa Ressocializa-DF. Serão oferecidas cerca de 60 vagas aos reeducandos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OBRAS

O Plano de 100 Dias do Ministério dos Transportes, elaborado para melhorar a qualidade das rodovias brasileiras, tem R$ 1,7 bilhão em obras para os setores rodoviário e ferroviário, retomando e intensificando obras pelo Brasil. O total do valor possibilitará a entrega de cerca de 861 quilômetros pavimentados, revitalizados e sinalizados até o mês de abril.

ETERNA

Se fosse viva, Dalida, um dos maiores e mais importantes nomes da música francesa, teria comemorado no último dia 17, a chegada de seus 90 anos. O belíssimo túmulo da cantora e atriz nascida no Egito, radicada na França e descendente de italianos, no Cemitério de Montmartre, em Paris, ficou coberto de flores por fãs que visitaram o local ao longo do dia.

FOLIA CARIOCA

Todos os anos no período do carnaval, as empresárias Christiane Abrão, Claudia Martinez e Paula Amorim tem destino certo: o Rio de Janeiro. Após um hiato de três anos por conta da pandemia, as três amigas de longa data se reúnem novamente junto com o disputado Copa Friends, seleto grupo de amigos brasileiros e estrangeiros, presentes no WhatsApp, que se hospedam no Copacabana Palace no feriadão de Momo.

As empresárias Christiane Abrão, Claudia Martinez e Paula Amorim marcam presença por mais um ano no carnaval do Rio

Na temporada carnavalesca é feito um extenso roteiro tendo como programação os principais bailes e desfiles de escolas de samba, além de almoços e jantares, com destaque para o baile do Copacabana Palace e os camarotes mais badalados da Marquês de Sapucaí. Esse ano, o grupo terá o reforço do ator, cineasta e fotógrafo carioca Vinicius Bertoli, que está auxiliando na preparação da programação voltada apenas para convidados.

RANKING

Foi inaugurado, no apagar das luzes de 2022, o edifício mais alto do Brasil, em Balneário Camboriú, localizado no litoral de Santa Catarina. Trata-se do One Tower, eleito pela Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), o mais alto do país. A organização internacional que audita arranha-céus no mundo reconhece o prédio como o maior residencial da América Latina.

CRIATIVIDADE

Após a Carreta Furacão, trenzinho da alegria criado em Ribeirão Preto, com integrantes que personificam figuras dos quadrinhos e da TV, que saem às ruas e que viralizaram na internet, chegou a vez da Carreta Churrascada, projeto itinerante ligado ao Fazenda Churrascada, que percorre o Brasil oferecendo cortes especiais de carne, além de empanadas e sanduíches.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NEGÓCIO

Após o modismo de motoristas do Uber que costumam estar perto de lugares com blitz para levar para casa passageiros que tiveram os carros recolhidos pelo DETRAN, agora também tem profissional novo. São motoristas que ficam à espera de gente sem habilitação em mãos, que cobram para conduzir os carros das pessoas que são pegas sem o documento até a casa.

Fotos: Allan Rrod e Arquivo Pessoal