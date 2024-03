Coluna Marcelo Chaves desta segunda-feira repleta de notícias

PREPARATIVOS

Comemorando 25 anos de jornalismo no próximo ano, o titular da coluna está finalizando um livro, em que personagens da capital que contribuíram com o desenvolvimento da cidade e se destacaram em suas áreas de atuação nas últimas duas décadas serão personagens. Obra que será lançada pela Editora Escreva.

NOVIDADE

O portal do Jornal de Brasília está de cara nova. Bem mais dinâmico e mais fácil de acessar e de navegar pelo conteúdo comandado por um time de repórteres, colunistas, colaboradores e apresentadores. O editor do portal do JBr, Lindauro Gomes, revelou que o novo site é uma das novidades que serão materializadas ao longo de 2024.

FÃ ESPECIAL

Durante o show de Roberto Carlos, sábado, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, uma fã mostrou-se animada com a apresentação. Ela estava em um dos camarotes do local, acompanhando a performance do rei, cantando suas famosas canções. Era a pioneira Wilma Pereira, 96 anos,

que fez questão de prestigiar o ídolo.

CONTROLE…

As últimas semanas na capital tem sido de saia justa para cerimonialistas e organizadores de eventos. Sejam em embaixadas, eventos corporativos ou privados em residências do Lago Sul, lá estão os penetras, que de acordo com cerimonialistas, possuem até grupos no WhatsApp para listarem e escolherem os eventos que pretendem ir.

…SEVERO

Para resolver o problema e evitar reclamações, profissionais de eventos começarão a adotar o uso de QR Code e controle severo de lista de convidados com seguranças, a fim de evitar os que não são convidados a estarem presentes nos eventos. Ações, que de acordo com os cerimonialistas, devem coibir a presença de penetras.

QUEDA…

A jornalista Bertha Pellegrino, muito querida em Brasília, está se recuperando de uma queda. Usando um chinelo da marca Havaianas ela acabou se desequilibrando de uma escada de granito molhada na casa de uma amiga no Lago Sul. Teve múltiplas fraturas e acabou sendo atendida pelo médico

Marcelo Ferrer, no Hospital Santa Lúcia.

…E SUSTO

O saldo da queda foi uma cirurgia delicada para a colocação de onze pinos e uma placa de titânio. Bertha está em plena recuperação, em casa no Lago Sul. Os amigos estão fazendo visitas, levando carinho para que logo ela se recupere e retome a sua movimentada agenda de compromissos sociais, filantrópicos e diplomáticos.

COR DE ROSA

O Guaraná Jesus, icônica marca de refrigerantes do Maranhão, está completando 97 anos. Para comemorar a data, firmou uma parceria com seis artistas autorais maranhenses para a campanha Universos cor-de-rosa. A marca convidou ilustradores como Airton Marinho, Luã Campos e Helena Reginato, para criarem obras exclusivas.

AVANÇOS

A agenda internacional do Governo Federal teve como destaque na semana passada a habilitação de cerca de 38 novos frigoríficos brasileiros que a partir de agora poderão exportar para a China, vindo a somar-se aos 108 já licenciados. Novidade que foi muito bem aceita e comemorada por empresários e executivos que atuam no segmento.

DISTRAÇÃO

O Aeroporto de Brasília está proporcionando aos passageiros que aguardam os seus voos, espaços gratuitos de jogos. Os usuários poderão brincar nos fliperamas, footshow e pebolim em quatro pontos espalhados nas salas de embarque do terminal aéreo. O objetivo é trazer uma nova experiência aos passageiros e criar espaços de lazer.

EMPREGO…

De acordo com relatório do organismo multilateral vinculado à ONU, o crescimento do emprego no mundo deve ficar na taxa de 1% em 2023, menos da metade observada em 2022, com 208 milhões de pessoas desempregadas, o que equivale a 5.8% da população economicamente ativa do planeta. No Brasil, a situação também não é promissora.

…NO MUNDO

Com um total de 8.7 milhões desempregados no trimestre encerrado em novembro do ano passado, o Brasil enfrenta dificuldades na área. Mesmo com uma porcentagem considerável de mão de obra disponível, muitos recrutadores convivem com a dificuldade de encontrar profissionais capacitados e alinhados com os requisitos.

Foto: Allan Rrod