Coluna desta quinta-feira trazendo notícias exclusivas. Confira!

ESCRITORA ISABELLA CARPANEDA FOI A ANIVERSARIANTE DO ÚLTIMO DOMINGO. ELA PASSOU A DATA TRABALHANDO E RECEBENDO CUMPRIMENTOS DOS AMIGOS E FAMILIARES

Saúde…

Segue um alerta para os pacientes portadores de diabetes. Eles apresentam um risco de perder a visão 25 vezes maior do que pessoas que não tem a doença. Por isso, de acordo com a médica oftalmologista Márcia Godoy, os cuidados devem ser redobrados, pois as taxas de açúcar no sangue em níveis elevados podem provocar lesões…

…ocular

…nos vasos dos olhos. “O excesso de açúcar no sangue pode ocasionar a retinopatia diabética, o edema macular diabético, a catarata e o glaucoma, com potencial de causar grave perda da visão e até mesmo a cegueira total”, detalha a médica. Além de controlar a diabetes o ideal é também consultar um oftalmologista periodicamente.

Aprendizado

Instituto Bancorbrás promove a 10ª Semana de Responsabilidade Social. Será entre os dias 28 e 30 deste mês. O público poderá assistir palestras gratuitas que visam contribuir para profissionalização dos participantes, impactando na sustentabilidade das instituições que representam. O evento será 100% virtual com vagas limitadas.

Herói…

Um dos maiores abolicionistas brasileiros acaba de ganhar uma biografia. A obra “A Redenção de Antônio Bento” é o resultado de 10 anos de pesquisa sobre a história de Antônio Bento, personalidade que lutou contra a escravidão, o racismo, a falta de assistência aos menos favorecidos, a corrupção e a injustiça social.

…nacional

O livro, prefaciado pelo ex-senador Cristovam Buarque, é uma homenagem ao herói e também esclarece diversas controvérsias sobre a vida dele. Luiz Antônio Muniz de Souza e Castro, bisneto direto do biografado, e a professora Débora Fiuza de Figueiredo Orsi são os responsáveis pela obra que consumiu 10 anos de uma pesquisa profunda.

Luto

O banqueiro Aloysio de Andrade Faria morreu na última terça-feira, dia 15, aos 99 anos, em sua fazenda no interior de São Paulo. Um dos empresários mais bem sucedidos do Brasil foi o criador do Banco Real. Atualmente o bilionário comandava o Banco Alfa, a Rede Transamérica de Hotéis, a Rádio Transamérica, além de dezenas de outras empresas.

Redes…

Novo estudo da Socialbakers, plataforma líder global em soluções para otimização de performance corporativa em redes sociais, revela que o Instagram ampliou sua liderança sobre o Facebook durante a pandemia. Em termos de audiência global, a rede social ampliou para 31,2% a vantagem que era de 28% no primeiro trimestre de 2020.

…sociais

O total de interações no Instagram foi 18,7 vezes maior do que no Facebook entre os meses de abril, maio e junho. As marcas, no entanto, publicaram mais conteúdo no Facebook, que recebeu cerca de 70% de todas as postagens dos 50 maiores perfis de empresas, mesmo com a interação na rede social sendo muito menor do que no Instagram.

Teatro

Idealizado pelo empresário carioca Carlos Alberto Serpa, o projeto Teatro nas Escolas, lançou no canal do YouTube do Centro Cultural Cesgranrio, as peças Mistureba e Que é você, voltadas para o público infantil. Criada há 6 anos, a ideia já levou o teatro para cerca de 180 mil alunos de escolas da rede pública do Rio de Janeiro. Puro sucesso.

Novo…

Está a todo vapor a montagem do Janelas Casa Cor Brasília, projeto de arquitetura e decoração que ocupa o estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, de 3 de outubro a 2 de novembro. Cerca de 27 profissionais de 14 escritórios renomados vão apresentar uma leitura única sobre o que mudou em nossos lares com a pandemia.

…normal

Os visitantes poderão conhecer os ambientes assinados de duas formas, totalmente gratuitas: pessoalmente, cumprindo as regras de saúde, segurança e distanciamento social, e com visitas virtuais guiadas pelo autor de cada projeto através do www.casacor.abril.com.br. Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá comandam a mostra.

B’day

A quinta-feira começa especial com cumprimentos, presentes e muitas mensagens de parabéns para os aniversariantes do dia: Ana Paula Lawall, Felipe Braga, Juliana Inglês, Márcia Guimarães, Ana Carolina Carvalho, Pedro Henrique Moncaio, Andreia Silva, Guilherme Naoum, Vanessa Oliveira, Bruna de Castro, Marianna Domenici, Sergio Gotti e Lula Guerreiro.

