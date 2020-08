Coluna de segunda-feira repleta de notícias exclusivas. Confira!

PUBLICIDADE

EMPRESÁRIO ANTÔNIO AVERSA, EXPERT EM OBRAS DE ARTE E ANTIGUIDADES, FESTEJOU MAIS UM ANO DE VIDA, ONTEM. EM BRASÍLIA, JUNTO COM OS SÓCIOS, ELE DESENVOLVE UM APLAUDIDO TRABALHO NA GALERIA ÉLEPÊ

Alerta

O jornalista Petronilo Oliveira, do Jornal de Brasília, passou por um susto na semana que passou. Pouco tempo após higienizar as mãos com álcool em gel, ele foi fumar um cigarro. As mãos acabaram se incendiando, mas instantaneamente, Petronilo conseguiu apagar o fogo sem se ferir gravemente.

Números…

O governador Ibaneis Rocha e o secretário de Saúde, Francisco Araújo Filho, estão de parabéns. O DF está figurando como a região com o maior número de testes para a covid-19 realizados no Brasil. De acordo com pesquisa do IBGE, 17% da população do Distrito Federal fez teste para o novo coronavírus.

…e porcentagens

A pesquisa apresentada para o público na semana que passou é referente ao mês de julho. De acordo com o levantamento, de 13,3 milhões de pessoas testadas no Brasil, cerca de 16,7%, o que equivale a 511 mil pessoas, são moradoras do DF. Sem dúvida uma importante notícia para o combate à pandemia.

Livro

Chega nas livrarias de todo o país, no dia 25 de setembro, o livro Um paciente chamado Brasil, do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A obra, da editora Companhia das Letras, fala da batalha para conter o avanço da covid-19 no Brasil, durante a gestão de Mandetta na pasta até a sua demissão do ministério.

Palavra…

Luiza Brunet se pronunciou sobre o fato de não ter direito a parte da fortuna do ex-marido, o bilionário empresário Lirio Parisotto, acusado por ela de agressão. Em seu instagram ela disse: “A minha maior vitória já aconteceu. Foi a condenação do meu agressor. O reconhecimento da união estável faz parte…

…de Luiza

…da minha vida e é um direito que tenho. A luta continua e por todas as outras mulheres. No momento oportuno será apresentado recurso cabível ao STJ”, destacou a modelo, que se transformou em ativista da causa feminina, após o episódio da agressão sofrida em Nova York, e que ganhou destaque na imprensa.

Retorno

Médico neurologista especialista em dor, Frank Cruz Venâncio, está de volta à capital, após temporada de estudos em São Paulo. Filho da advogada Vera Carla Silveira e enteado do desembargador aposentado Eustáquio Silveira, Frank está atendendo em Brasília em clínicas médicas e no hospital DF Star.

Liberada

O presidente Jair Bolsonaro sancionou na semana que passou uma linha de crédito especial de R$ 17 bilhões para o Programa Emergencial de Suporte a Empregos – Medida Provisória (MP) 944 – que inclui o produtor rural, durante o estado de calamidade pública causado devido à pandemia do novo coronavírus.

Egito

Atendendo aos pedidos do público, a 2ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo ficará em cartaz mais uma semana, até 30 de agosto, exibindo os filmes mais solicitados pelas milhares de pessoas que acessaram o site www.cinemaegipcio.com. A mostra é a primeira totalmente online realizada pelo CCBB.

Solicitado

Enquanto as convenções partidárias – previstas para setembro – ainda não ocorreram para chancelar candidaturas para as eleições de novembro, pré-candidatos a prefeitos no Goiás já se movimentam nos bastidores em busca de apoio. No último sábado, dois deles ganharam as bênçãos do vice-governador Paco Britto.

Brasil…

Um jantar exclusivo na salão privativo do China Lake em São Paulo, comemorou os 120 anos da imigração Chinesa no Brasil. Na cerimônia foi lançado o projeto da nova revista ValorChina de Priscila Menin. Durante o evento, o artista plástico Orlando Chiquetto também foi homenageado. Seu quadro criado em…

…e China

…2016 e apresentada na cidade de Guangdong, na província do Cantão, foi transformado em selo comemorativo dos 120 anos da imigração chinesa no Brasil. Na obra de Chiquetto, fragmentos das bandeiras chinesa e brasileira são interligadas por uma letra do alfabeto cursivo chinês que significa “amizade”.

Fotos: Arquivo Pessoal