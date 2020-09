Coluna de hoje no Jornal de Brasília trazendo notícias exclusivas. Confira!

PUBLICIDADE

ANIVERSARIANTE FERNANDINHO ADRIANO COM A MÃE FERNANDA ADRIANO NO ALMOÇO EM FAMÍLIA QUE FESTEJOU A CHEGADA DE SEUS 18 ANOS

Live

O designer Murilo Weitz e o diretor de estilo Daniel Pegoraro participam de live sobre design de mobiliário e complementos para a casa. O encontro, que abordará o tema “Design colaborativo”, acontecerá no Instagram do @casapark nesta quarta-feira, às 20h. As lives reúnem designers e profissionais do segmento criativo para a celebração do design.

Talento…

Atriz brasiliense radicada no Rio, Luanna Rocha acaba de estrear na nova produção de André Pellenz, Os Espetaculares. O filme que promete alegrar e animar o público em casa em tempos de pandemia já pode ser conferido nos serviços de streaming. O longa já está disponível nas plataformas Apple TV, Now, Google Play, YouTube, Vivo Play e Sky Play.

…brasiliense

Retratar os bastidores de uma comédia. Esta é a nova proposta de André Pellenz, que chega para fazer uma ode aos artistas que têm como missão entreter o público. Ao lado de Luísa Perissé, Rafael Portugal, Miguel Pinheiro, Victor Meyniel, Daniel Curi, dentre outros atores, Luanna Rocha faz parte desta aventura que retrata uma trupe de comediantes.

Causa

Celebrado no dia 10 de setembro, o Dia do Gordo ganhou uma programação especial. Aproveitando que todo o mês é voltado para o combate à gordofobia, o youtuber Glauber Britto, do canal “Champagne com Dende”, promoveu um debate sobre o tema, convidando ativistas obesos que militam pela causa nas redes sociais. O vídeo está no ar desde o último domingo.

Doação

Na última semana, a JBS entregou mais de 125 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – luvas cirúrgicas e de procedimentos, máscaras cirúrgicas e toucas – para a Fundação Universitária de Cardiologia, em Brasília. São doações da empresa para a capital dentro do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

Prejuízo

A companhia aérea Emirates anunciou esta semana que, até o momento, reembolsou mais de US$ 1,4 bilhão relacionados aos cancelamentos de viagens devido à covid-19. Foram mais de 1,4 milhão de pedidos de reembolso concluídos desde março, representando 90% das pendências da empresa aérea, que é uma das principais e mais sólidas do mundo.

Missão de educar

O professor André Luis Miranda de Barcellos Coelho (foto), de 31 anos, que atua na Fundação Educacional do Distrito Federal, foi o vencedor do Prêmio Educador Nota 10, um dos mais prestigiados do país. André é professor de Física e concorreu com mais de 3.761 inscritos. Da lista saíram os 50 finalistas que acabaram virando dez vencedores.

Único representante do Centro-Oeste, o educador também está concorrendo ao título de Educador do Ano. Criado em 1998 pela Fundação Victor Civita, o Prêmio Educador Nota 10 é promovido desde 2014 em parceria com a Editora Abril, a Fundação Roberto Marinho e o Grupo Globo. “Fiquei muito surpreso e feliz com o prêmio”, disse à coluna.

Melhora

O ex-editor-chefe do Jornal de Brasília, jornalista Jorge Eduardo Antunes, internado na UTI do Hospital Santa Helena em decorrência da covid-19 e complicações por conta da dengue está em franca melhora. De acordo com a esposa Andrea Salles, nesse ritmo de recuperação a expectativa é que ele possa sair da UTI no início da próxima semana.

Adiado

Foi adiado para o próximo ano, no Recanto das Águas, o casamento do jornalista Vicente Melo de Medeiros com a advogada Fernanda Gonçalves Flecha. Transferência de data motivada pela pandemia de covid-19. A noiva é filha de Humberto e Maria do Carmo Flecha, e o noivo, de Francisco de Medeiros e Nilma Melo. Casório que promete ser em grande estilo.

Criação

Andressà Salomone está emprestando o seu talento para desenvolver obra em formato de coração para 4ª edição do MakeUp Your Heart. Intitulada de Coolest Kid in Town, a designer, conhecida como estilista da marca homônima, está reforçando a importância de se amar e da prática do autoamor em sua criação. Desde 2019, Andressa dedica-se ao mundo do design.

Fotos: Arquivo Pessoal