Lançamento do livro do ex-senador Hugo Napoleão e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE 

O Salão Nobre do Senado ficou movimentado de autoridades, familiares, amigos e admiradores do ex-ministro, ex-governador do Piauí e ex-senador Hugo Napoleão, que lançou o livro “Eu fui advogado de JK”. Ao lado da mulher, Leda Napoleão, ele recebeu com simpatia na noite de autógrafos seguida de coquetel.

O livro conta com memórias do autor dos últimos 50 anos, desde que Hugo Napoleão atuou como advogado, para defender JK de acusações contra ele feitas pelo regime militar, em 1969. Na época, advogado recém-formado, Hugo tinha 26 anos.

A cobrança…

Na tarde de ontem, a rede de fast food Burger King anunciou a redução da quantidade de conservantes em suas refeições. Fotos com pães mofados e estragados têm ilustrado pontos de ônibus, banners e propagandas.

…do consumidor

Porém, o que chamou atenção na campanha virtual foi a quantidade de internautas no Twitter analisando se a marca vai realmente se comprometer com essa promessa de reduzir conservantes na comida. Será?

Relax

O Bar 2gather, recém-inaugurado no Pontão, lança o projeto 2ª dos Cozinheiros. A ideia é proporcionar momentos de lazer aos profissionais de outros estabelecimentos gastronômicos. Sempre às segundas-feiras.

Um…

Talvez esse seja o carnaval com maior número de investimentos dos últimos dez anos. Dentro disso, marcas participantes da folia tem focado fortemente em campanhas para um carnaval mais consciente.

…carnaval…

Um estudo da empresa MindMiners, realizado com 500 pessoas do Brasil no último mês, mostrou que os pesquisados acharam relevantes os seguintes assuntos: 59% disseram que acham importante…

…mais…

…campanhas sobre álcool e direção. 55% que é necessário falar sobre assédio sexual. 49% concordam que deve ter campanha sobre transmissão de DST’s. Desse modo, as marcas participantes do…

…consciente

…carnaval 2020 estão focadas em abordar essas temáticas a fim de mostrar comprometimento com o consumidor. Temas relevantes que sem dúvida merecem destaque na maior festa popular do Brasil.

Pequenos

A Matinê da Alegria do Iate Clube de Brasília promete fazer a criançada da capital entrar no clima do carnaval. A festa será realizada em dose dupla, no próximo domingo, 23, e na terça-feira de folia, dia 25, no Salão Social.

O poder…

O cultivo do abacaxi pode gerar riqueza e distribuição de renda no país e ainda atender às necessidades do setor produtivo do Brasil. É o que mostra o novo compêndio de estudos divulgado há poucos dias pela Conab…

…do abacaxi

…Companhia Nacional de Abastecimento. A partir da análise do cenário produtivo da fruta no país, o documento revela que o abacaxi, natural ou processado, tem potencial para ocupar espaço no mercado internacional.

Opção…

Novidade vegana. A 22ª edição do Restaurant Week conta com menus que incluem alternativas sem carne ou qualquer tipo de derivado animal para que ninguém fique de fora dessa aventura gastronômica.



…vegana

Os restaurantes Nonna Augusta, Bartolomeu, Capim Dourado, Abraccio, Aglio, Contê, Bartô e Rubaiyat são algumas das opções. Os menus completos estão disponíveis no site www.restaurantweek.com.br.

Fotos: César Rebouças e Marcelo Chaves