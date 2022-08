Co-fundadora do Grupo Sabin, empresária Janete Vaz ganha almoço em sua homenagem

A empresária Janete Vaz, co-fundadora da rede Sabin de Medicina Diagnóstica, e um dos orgulhos da capital ao lado da sócia Sandra Costa, como uma das empreendedoras mais sérias, respeitadas e talentosas do Brasil, ganhou na sexta-feira um almoço caprichado em comemoração ao seu aniversário.

Cleucy Oliveira

A filha, empresária Raquel Vaz, ao lado das cunhadas Patrícia e Marcela, noras da aniversariante, foram as responsáveis por orquestrar o encontro e convidar amigos próximos da homenageada, que ficou muito feliz com o almoço festivo que teve o restaurante Soho, no Pontão do Lago Sul, como cenário.

As irmãs Eliane e Karla Nasr foram as responsáveis pela ambientação da tarde, com destaque para a mesa do bolo. Tudo com inspiração romântica. “Passar o aniversário entre familiares e amigos é uma dádiva de Deus. É dia de alegria e gratidão por tantos benefícios e energia para mais um ciclo”, disse ela.

BOM GOSTO

Já começaram a ser enviados os save the date, de muito bom gosto por sinal, do casamento da publicitária Juliana Cunha Campos com o empresário Vitor Vellasco Villela. O sim do casal está marcado para os primeiros dias do mês de fevereiro do próximo ano, na paradisíaca ilha de Fernando de Noronha.

PRECES

O empresário Jânio Quadros Neto, que está passando temporada de trabalho em Brasília, teve um compromisso especial ontem, na Catedral Metropolitana de Brasília. Ele assistiu a missa das 18h, na intenção de sua mãe, a ex-deputada Dirce Maria Quadros, que na ocasião completava 9 anos de falecida.

ANFITRIÃO

O embaixador do Peru no Brasil, Rómulo Acurio, recebe um pequeno grupo de convidados para um almoço, amanhã, na residência oficial da embaixada peruana em Brasília. Na ocasião, os convidados conhecerão todos os detalhes do próximo Festival Peruano, edição 2022, que promete trazer muitas novidades.

DECISÃO

Pela primeira vez, em seus 37 anos, o Rock in Rio acontecerá em período eleitoral, e por isso está sujeito às leis específicas vigentes nesse período. Em função disso, a organização decidiu que não será autorizada a presença de nenhum candidato a estas eleições em seus palcos. Está proibido.