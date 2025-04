Cirurgião plástico Rodrigo Bastos dará aula em congresso na Turquia

O cirurgião plástico brasiliense Rodrigo Bastos (foto) segue esta semana para os Estados Unidos. Em Beverly Hills, ele irá aprimorar ainda mais sua técnica de Cirurgia da Face com o cirurgião plástico Ben Talei, famoso pelas inúmeras celebridades que já passaram pelo seu bisturi. Lá, Rodrigo pretende além de se aperfeiçoar trazer muitas novidades do segmento para Brasília. No mês de maio, ele segue novamente para outra viagem. Desta vez para Turquia. Em Istambul, o cirurgião plástico dará aula em um congresso de Facelift, como o único brasileiro integrante do corpo docente.