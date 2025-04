Embaixada de Malta celebra 50 anos de relações diplomáticas com o Brasil

A Embaixada da República de Malta em Brasília, em parceria com o renomado SiGMA Group, realizou um exclusivo almoço de negócios para celebrar o 50º aniversário das relações diplomáticas entre Malta e Brasil. O evento que teve o espaço de eventos Villa Rizza como cenário, reuniu embaixadores, investidores, jornalistas e importantes stakeholders do setor empresarial e também tecnológico.



O SiGMA Group, empresa de origem maltesa com atuação global, lidera cúpulas de destaque nos setores de jogos, tecnologia digital e tecnologia em saúde. Durante o evento, a organização revelou detalhes de seu World Tour 2025. Além disso, foram apresentados roadshows do MedTechWorld em locais estratégicos como Dubai, Malta, Londres e diversas cidades da América do Norte.



A programação do evento iniciou-se às 11h30 com a chegada dos convidados, seguida por um discurso de boas-vindas proferido pelo embaixador de Malta, John Aquilina. O embaixador Eman Pulis, fundador do SiGMA Group, apresentou o “Plano Internacional de Crescimento” da empresa, destacando a expansão das atividades do grupo para novas regiões em 2026 e além.

Na sequência, Alessandro Valente, cofundador do BiS SiGMA, abordou “O Futuro dos Cassinos no Brasil”, discutindo oportunidades e desafios para o setor. A iniciativa reforçou o compromisso de Malta com o desenvolvimento econômico global e o fomento de colaborações internacionais. A relação diplomática entre Malta e Brasil se fortaleceu ao longo das últimas cinco décadas.

Embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, com o embaixador do Reino dos Países Baixos, André Driessen

Embaixador de Camarões Martin Mbeng

Embaixador da Nova Zelândia, Richard Prendergast, a embaixadora do Egito, Mai Taha Khalil, e a embaixadora de Barbados, Tonika Sealy-Thompson