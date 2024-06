Chef brasiliense Amanda Figueiredo é a única participante do Brasil no Pastry Argentina 

De Brasília, Amanda Figueiredo (foto) foi a única participante do Brasil no Pastry Argentina 2024, realizado nos dias 30 e 31 de maio, em Buenos Aires. Essa foi a estreia da jovem de 27 anos no congresso de confeitaria internacional, com a presença de ícones internacionais do segmento, como o espanhol Jesús Escalera.

“Além de aprimorar as minhas técnicas no importante congresso, aproveitei a viagem para fazer um tour pelas principais confeitarias de Buenos Aires”, declara a fundadora da Mandiê Doceria, com exclusividade à coluna. Amanda afirmou também que retornou com muitas ideias para o seu trabalho em Brasília.

Agora, munida das melhores dicas sobre doces da capital argentina, a patissier e empresária lista as confeitarias preferidas dela no país vizinho. “Quando em viagem por aqui, não deixem de conferir a Mamuschka, a clássica Confitería Ideal e a Rapanui, fabricante do famoso Franuí ”, indica a empresária brasiliense.

Foto: Arquivo Pessoal