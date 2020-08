Chá de revelação de Larissa Benevides e André Rodrigues Campos e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE

CASAL DE ADVOGADOS LARISSA BENEVIDES E ANDRÉ RODRIGUES CAMPOS DESCOBRIU O SEXO DO BEBÊ QUE ESPERAM DURANTE CHÁ DE REVELAÇÃO NO LAGO SUL. DE DENTRO DO BOLO BY FLÁVIA LABECCA VEIO A SURPRESA: SERÁ UM MENINO

Convidado

O escritório MAAI, representado pelo arquiteto Arnaldo Pinho, é o novo convidado do Casas Multipedras, especial que mostra no YouTube trabalhos de arquitetura em destaque por Brasília. O canal promete apresentar detalhes dos mais badalados projetos da cidade feitos por arquitetos e designers da capital.

Vamos…

Os familiares e amigos da pequena Kyara Lis, de 1 ano e 1 mês, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME), promovem uma carreata em Águas Claras, neste sábado, para mobilizar os moradores em prol da campanha #cureakyara. A menina luta contra o tempo para garantir a aplicação do Zolgensma…

…ajudar…

…remédio vendido no exterior que custa 2 milhões de dólares, cerca de R$ 11 milhões, e que pode garantir seu desenvolvimento. A medicação só pode ser administrada até os dois anos de idade. No entanto, diariamente Kyara perde motoneurônios, únicas células do corpo que não se regeneram, por isso é tão…

…a…

…importante que ela consiga o medicamento o quanto antes. O objetivo da carreata é chamar a atenção da população de Águas Claras, onde a família reside, para que apoie a causa que começou nas redes sociais. “O engajamento de todos pode mudar a vida da minha filha. Tem gente que, por conta do alto…

…pequena…

…valor do medicamento, acha que a doação não vai fazer diferença, mas vai sim. Nós alcançaremos o milagre”, explica Kayra Rocha, mãe da criança. Ao menos 70 carros já estão cadastrados para participar da campanha amanhã. Os veículos vão se concentrar às 15h, no Taguaparque. De lá, irão para Águas Claras.

…Kyara

Todas as informações sobre a luta de Kyara estão na página do Instagram movimentada pela família, que já reúne milhares de seguidores e apoiadores: @cureakyara. Quem quiser colaborar com esta nobre causa basta conferir os detalhes na rede social ou através do PicPAy, PayPal ou Vakinha. A união faz a força.

Perda

A coluna se solidariza com a família de dona Delci Cardoso, mãe dos empresários Délio Cardoso e Marcos Cardoso, e do advogado Arthur Cardoso. Dona Delci ficou 33 dias internada na UTI do Hospital DF Star e não resistiu aos problemas respiratórios que estava enfrentando. O sepultamento ocorrerá hoje.

Cinema…

Depois de mais de uma década de sucessos, o festival cinematográfico 8½ Festa do Cinema Italiano aceitou o desafio de oferecer uma edição totalmente online, com qualidade à altura dos longas da programação. Todos os filmes são apresentados em língua original, com legenda em português para o público.

…italiano

O festival acontecerá de 28 de agosto a 10 de setembro, através da Plataforma Looke (Online), mediante cadastro gratuito. O 8½ Festa do Cinema Italiano é um evento realizado no Brasil pela Associação Il Sorpasso e Risi Film Brasil, com o apoio institucional fundamental da Embaixada da Itália em Brasília.

Oportunidade

Para quem está na linha de frente no combate a covid-19 ou em isolamento social, o Centro Universitário Internacional Uninter em parceria com o Instituto Wilson Picler, criou 19 cursos gratuitos, abertos ao público e de fácil acesso para todo o Brasil. São dezenas voltados para os profissionais da saúde.

