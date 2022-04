Celebridades marcam presença em lançamento de joias para o Dia das Mães

Maior rede de joalherias do Brasil, a Vivara realizou na tarde desta segunda, (18), em São Paulo, um almoço com a presença de celebridades, modelos e influenciadoras para celebrar o lançamento das seis coleções especiais de Dia das Mães, entre elas, Fiorella Mattheis, Isabella Fiorentino, Stephanie Ribeiro, Malu Borges, Schynaider, Daniela Sarahyba, Helena Lunardelli, Lala Rudge e Anna Fasano, entre outros nomes.

RP Beto Pacheco com a diretora de Marketing da Vivara, Marina Kaufman

Nas coleções, é possível encontrar ouro amarelo, clássico da joalheria, pérolas, que trazem uma conexão com a natureza e diamantes com cravação inglesa, proporcionando brilho na composição, combinando o tradicional com o ar contemporâneo. Com conceitos e características únicas, é possível encontrar as peças das coleções Una, Alba, Icona, Kate e Pietre nas lojas e e-commerce da marca.

Daniela Sarahyba

Isabella Fiorentino

Fotos: Lude/João Sal